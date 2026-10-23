Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 có quy mô 384 ha, vốn đầu tư hơn 4.355 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tập đoàn Phù Mỹ)

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4426/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên, có trụ sở tại số 32/32 Siu Bleh, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến 384,06 ha, thuộc xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, nằm trong tổng diện tích 820,86 ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Khu vực thực hiện dự án phía Bắc giáp Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng thôn Chánh Trạch; phía Đông giáp tuyến đường ven biển theo quy hoạch có lộ giới 45 m và phía Tây giáp lớp nhà hiện trạng dọc tuyến đường ĐT639.

Trong tổng diện tích 384,06 ha, đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng chiếm 261,55 ha, tương đương 68,1%. Phần diện tích còn lại gồm 54,56 ha đất cây xanh, 35,46 ha đất giao thông, 15,11 ha đất hạ tầng kỹ thuật khác, 9,91 ha đất dịch vụ - công cộng và 7,47 ha đất mặt nước, hồ nước.

Dự án hướng đến đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ để cho thuê lại, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp theo quy hoạch và quy định pháp luật. Các dịch vụ cung cấp dự kiến gồm hạ tầng khu công nghiệp, thu gom và xử lý nước thải, chiếu sáng, an ninh, vệ sinh môi trường, điều hành và tiện ích công cộng.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án là 4.355,151 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 653,273 tỷ đồng, chiếm khoảng 15%; vốn huy động dự kiến 3.701,878 tỷ đồng. Theo kế hoạch, vốn đầu tư được bố trí theo ba giai đoạn từ quý IV/2026 - III/2030, tương ứng với tiến độ chuẩn bị đầu tư, xây dựng hạ tầng và đưa dự án vào vận hành.

Cụ thể, từ quý IV/2026 - III/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng; triển khai bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tổ chức khởi công. Giai đoạn từ quý IV/2027 - IV/2029 tập trung san lấp mặt bằng, thi công đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và thu hút nhà đầu tư thứ cấp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Từ quý IV/2029 - III/2030, dự án hoàn tất các thủ tục để đưa toàn bộ công trình vào khai thác, vận hành.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, địa chất và khoáng sản, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định liên quan; bảo đảm nguồn vốn theo tiến độ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Quyết định cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và thu hồi khoáng sản theo quy định. Việc thu hút dự án thứ cấp phải phù hợp định hướng ngành nghề theo quy hoạch, loại trừ các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao hoặc nhạy cảm với môi trường. Nhà đầu tư đồng thời phải dành quỹ đất để doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quy định; bố trí công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và cơ sở lưu trú công nhân phù hợp quy hoạch.

UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Quản lý Khu kinh tế cùng các sở, ngành liên quan và UBND xã Phù Mỹ Đông hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch, mục tiêu, quy mô và tiến độ được chấp thuận.