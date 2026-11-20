Theo Cushman & Wakefield, khi hạ tầng liên vùng từng bước được cải thiện, yếu tố kết nối sẽ ngày càng được đề cao trên thị trường khu công nghiệp phía Nam. Lợi thế cạnh tranh giữa các địa phương vì thế không còn chỉ nằm ở giá thuê, mà đang chuyển dần sang vị trí, chất lượng hạ tầng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

TP.HCM giữ lợi thế, Tây Ninh nổi lên nhờ quỹ đất

Tại TP.HCM, nguồn cung khu công nghiệp được dự báo duy trì ổn định, gần như không thay đổi hoặc chỉ tăng nhẹ. Nhu cầu từ nhóm doanh nghiệp công nghệ cao và logistics giá trị gia tăng vẫn duy trì tích cực. Trong khi đó, Tây Ninh đang khai thác lợi thế về quỹ đất dồi dào, còn Đồng Nai duy trì mặt bằng giá tương đối ổn định nhờ nguồn cung đa dạng hơn.

Ở các phân khúc sản phẩm, nhu cầu thuê tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cũng duy trì tỷ lệ lấp đầy cao trên toàn thị trường.

Tại TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy nhà kho đạt 99,1%, qua đó thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển sang các địa phương lân cận. Tây Ninh là điểm sáng khi tỷ lệ lấp đầy nhà kho tăng 15,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Đối với nhà xưởng xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 91,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm theo quý và 1,4 điểm phần trăm theo năm. Giá thuê ở cả hai phân khúc chỉ tăng nhẹ, cho thấy các chủ đầu tư vẫn thận trọng trong việc điều chỉnh giá.

Hạ tầng liên vùng mở rộng lợi thế cạnh tranh

Bà Chương Quốc Đoan, Phó Giám đốc Bộ phận Cho thuê Công nghiệp & Văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định giai đoạn 2026 - 2028, khu vực phía Nam dự kiến đón lượng nguồn cung mới đáng kể. Cùng với đó, các dự án hạ tầng liên vùng trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 đang từng bước hoàn thiện, tạo động lực cải thiện khả năng kết nối của toàn khu vực.

Theo bà Đoan, khi nguồn cung gia tăng và hạ tầng được cải thiện, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn đến từ giá thuê đơn thuần. Doanh nghiệp sẽ ưu tiên những dự án có vị trí kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Các chủ đầu tư chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ từ sớm được đánh giá có nhiều cơ hội thu hút nhóm khách thuê chất lượng cao trong những năm tới.

Quỹ đất khu công nghiệp khoảng 35.800 ha

Đến nay, tổng quỹ đất khu công nghiệp tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam duy trì khoảng 35.800 ha và chưa ghi nhận dự án lớn mới đi vào hoạt động. Phần lớn các dự án mới vẫn đang trong quá trình quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng. Tỷ lệ lấp đầy toàn khu vực đạt 75,8%, gần như đi ngang so với quý trước, chỉ tăng 0,03 điểm phần trăm, nhưng cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao nhất khu vực, đạt 85,1%. Mức giảm 1,1 điểm phần trăm theo quý chủ yếu phản ánh việc một số khách thuê điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất, trong khi nguồn cung không ghi nhận thay đổi đáng kể. Trong khi đó, Đồng Nai đạt tỷ lệ lấp đầy 72,9%, tăng 1 điểm phần trăm theo quý và 1,5 điểm phần trăm theo năm, nhờ hạ tầng logistics tiếp tục được cải thiện.

Tại Tây Ninh, tỷ lệ lấp đầy đạt 60,9%, tăng 1 điểm phần trăm theo quý và 2,7 điểm phần trăm theo năm. Quỹ đất dồi dào cùng chi phí cạnh tranh tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ thị trường tại địa phương này.

Giá thuê phân hóa giữa ba địa phương

Giá thuê đất khu công nghiệp trung bình đạt 4,89 triệu đồng/m²/kỳ thuê, giảm 0,4% theo quý nhưng tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Mức độ khan hiếm quỹ đất tiếp tục là yếu tố chính tạo ra sự khác biệt về giá thuê giữa ba địa phương. TP.HCM dẫn đầu cả về mức giá và tốc độ tăng giá. Giá thuê trung bình đạt 4,99 triệu đồng/m²/kỳ thuê, tăng 1,1% theo quý và 7,5% theo năm.

Dù tỷ lệ lấp đầy giảm trong quý, nguồn cung mới chưa xuất hiện đáng kể do nhiều dự án vẫn trong quá trình hoàn thiện quy hoạch và thủ tục. Trong khi đó, nhu cầu từ nhóm doanh nghiệp công nghệ cao và logistics giá trị gia tăng tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư duy trì đà tăng giá.

Tại Đồng Nai, giá thuê đạt khoảng 4,93 triệu đồng/m²/kỳ thuê, giảm 1,4% theo quý và 0,1% theo năm. Nguồn cung đất công nghiệp đa dạng hơn giúp mặt bằng giá tại địa phương tương đối ổn định.

Tây Ninh tiếp tục có mức giá thấp nhất trong ba địa phương, đạt 4,68 triệu đồng/m²/kỳ thuê, giảm 1,0% theo quý và 7,2% theo năm. Các chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chiến lược giá cạnh tranh để tận dụng lợi thế quỹ đất lớn và thu hút khách thuê.

Trong bối cảnh nguồn cung mới dự kiến gia tăng trong giai đoạn 2026 - 2028, sự cải thiện của hạ tầng liên vùng được kỳ vọng tiếp tục làm thay đổi tương quan cạnh tranh giữa các thị trường khu công nghiệp phía Nam, với khả năng kết nối ngày càng trở thành một trong những yếu tố được doanh nghiệp ưu tiên khi lựa chọn địa điểm.