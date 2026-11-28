Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 thông báo đã tiến hành đợt tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và UAV, nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev.

Moscow cũng cho biết đã đánh trúng một tàu hàng bị nghi vận chuyển vật tư quân sự và sản phẩm lưỡng dụng phục vụ quân đội Ukraine.

Trong số mục tiêu được Nga công bố có công ty Khimvolokno, chuyên sản xuất linh kiện cho đầu đạn UAV tầm trung và tầm xa, cùng cơ sở lắp ráp, lưu trữ UAV của công ty Fire Point.

Tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi chiến sự trên mạng xã hội X cho biết một khu công nghiệp ở phía đông Kiev trúng 7 tên lửa phòng không S-400 hoán cải.

Khu vực này bốc cháy từ đêm 25/11 và đám cháy vẫn tiếp diễn đến 11h15 ngày 26/11, dù cột khói đã giảm mật độ. Chưa rõ địa điểm này tương ứng với mục tiêu nào trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai 113 UAV, trong đó 76 chiếc sử dụng động cơ phản lực, cùng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400 hoán cải để tấn công mặt đất và tên lửa siêu vượt âm Zircon.

Theo phía Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 87 UAV, gồm 52 chiếc sử dụng động cơ phản lực.

Tuy nhiên, 20 địa điểm vẫn bị trúng đòn tấn công và mảnh vỡ rơi xuống 6 vị trí. Thông báo không đề cập việc đánh chặn thành công tên lửa Nga.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết một trung tâm thương mại và hai tòa nhà bị hư hại.

Có 7 người bị thương, trong đó 3 người phải nhập viện và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Ông không đề cập trực tiếp đến tình hình tại khu công nghiệp phía đông thủ đô.

Thứ trưởng Năng lượng Ukraine Artem Nekrasov cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng khiến 7 tỉnh mất điện, gồm Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Mykolaiv, Odessa, Kharkov, Chernihiv và khu vực Kiev kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị phòng không đã đánh chặn 343 UAV cánh bằng Ukraine tại nhiều khu vực, trong đó có bán đảo Crimea, biển Đen và biển Azov.

AMK Mapping cho biết Ukraine dường như sử dụng tên lửa hành trình Neptune tập kích Crimea, nhưng các quả đạn đã bị đánh chặn.

Tài khoản này còn nhận định một máy bay trinh sát King Air 350ER của Pháp hoạt động ở tây nam biển Đen để theo dõi khu vực. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.