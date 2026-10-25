Khu công nghiệp gần 4.200 tỷ đồng của Khang Điền dự kiến chuyển đổi thành nhà ở xã hội

Theo Cổng thông tin điện tử TP HCM, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai việc chuyển đổi Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng sang phát triển nhà ở xã hội.

Đối với công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, thành phố yêu cầu rà soát, tham mưu điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với KCN Lê Minh Xuân mở rộng (khoảng 110 ha) tại xã Bình Lợi, từ chức năng "Khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng" sang chức năng "Khu đất đơn vị ở" trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể TP HCM. Hoàn thành trước ngày 31/10.

Sau khi Quy hoạch tổng thể được phê duyệt, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 tại xã Bình Lợi phù hợp định hướng phát triển NOXH.

Đối với KCN Lê Minh Xuân mở rộng, xác định đầy đủ tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính đối với giai đoạn 2 - đợt 1 của dự án. Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấm dứt hoạt động dự án.

Sau khi dự án chấm dứt, nhà đầu tư thực hiện thanh lý, xử lý tài sản cùng các khoản đầu tư liên quan. Yêu cầu rà soát việc chấm dứt thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích gần 17,1 ha chưa thực hiện của dự án.

Tổ chức rà soát, lập và thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, trên cơ sở đồ án quy hoạch 1/500 KCN Lê Minh Xuân mở rộng.

Khu vực quy hoạch KCN Lê Minh Xuân mở rộng. (Ảnh tư liệu: Hải Quân).

KCN Lê Minh Xuân mở rộng nằm cạnh KCN Lê Minh Xuân hiện hữu, trước đây thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ. Cả hai dự án này đều được đầu tư bởi CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc).

Năm 2016, TP HCM đã quyết định mở rộng KCN Lê Minh Xuân với diện tích khoảng 110 ha, tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Khang Phúc là công ty con do CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) nắm 100% tỷ lệ sở hữu, tính đến 30/6.

Theo báo cáo thường niên, Khang Điền cho biết tính đến cuối 2025, KCN Lê Minh Xuân mở rộng đã hoàn tất các thủ tục pháp lý giai đoạn 1, gồm đóng tiền thuê đất một lần, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

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Trong năm 2025, dự án đã bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng. Đồng thời, Khang Điền đã thông qua chủ trương tăng vốn dự án từ 1.148 tỷ đồng lên 4.191 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, chi phí dở dang tại dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng của Khang Điền ghi nhận hơn 1.931 tỷ đồng. Quyền tài sản phát sinh từ dự án này cũng được Khang Điền thế chấp cho khoản vay 3.035 tỷ đồng tại MBBank.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Khang Điền cho biết đang làm việc với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước về KCN Lê Minh Xuân mở rộng, kỳ vọng thu hút các dự án nhà máy, nhà xưởng và kho vận từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.

Ở một diễn biến khác, ngày 22/10 mới đây, HĐQT Khang Điền đã thông qua nghị quyết phát hành văn bản bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Đầu tư Khang Phúc An tại VietinBank để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP HCM theo hợp đồng BT.

Trước đó vào ngày 19/6, HĐND TP HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 16.369 tỷ đồng.