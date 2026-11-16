Khu Công nghiệp Du Long: Gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo sức hút đầu tư

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và các sở, ngành, những vướng mắc về hạ tầng tại Khu Công nghiệp (KCN) Du Long đang từng bước được giải quyết, tạo đà tăng tốc thu hút đầu tư và phát triển.

Giải bài toán ngập và thiếu nước sản xuất

Với diện tích 195ha, KCN Du Long hiện thu hút 12 dự án (7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 5 dự án trong nước), tổng vốn đăng ký gần 6.000 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy khoảng 27%, tăng 13% so với năm 2025. Trong đó, 5 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động địa phương.

Tuy nhiên, tình trạng ngập úng vào mùa mưa và thiếu nước phục vụ sản xuất từng là những điểm nghẽn ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp tại đây. Để giải quyết vấn đề ngập úng, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND xã Thuận Bắc triển khai các công trình khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát lũ. Theo đó, địa phương đã gia cố 2 tuyến kênh thoát nước dài khoảng 800m, tổng vốn đầu tư 6,2 tỷ đồng; đồng thời nạo vét lưu vực suối Bà Râu với kinh phí 1 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp Du Long.

Ông Trần Xuân Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc cho biết, cả 2 công trình đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế nguy cơ ngập úng tại KCN Du Long trong mùa mưa bão.

Về lâu dài, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang trong quá trình lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công đầu năm 2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng, bảo đảm an toàn cho KCN và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, nguồn nước phục vụ sản xuất cũng đang được quan tâm tháo gỡ. Hiện nay, KCN Du Long sử dụng nước từ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, với công suất tối đa khoảng 2.000m³/ngày đêm. Trong khi đó, nhu cầu thực tế năm 2026 đã lên đến 3.000m³/ngày đêm, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung và làm tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Áp lực này sẽ tiếp tục gia tăng khi KCN mở rộng thu hút đầu tư. Dự kiến, đầu năm 2027, khi tỷ lệ lấp đầy vượt 70%, nhu cầu nước sạch sẽ đạt khoảng 7.500m³/ngày đêm và tăng lên 15.000m³/ngày đêm khi KCN được lấp đầy hoàn toàn.

Để đáp ứng nhu cầu này, Dự án Nhà máy cấp nước Lợi Hải đã được khởi công vào ngày 29-4-2026, sau gần 1 năm vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ông Lê Thành Văn - Chỉ huy trưởng dự án cho biết, nhà máy có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 14.500m³/ngày đêm. Đến nay, phần thô các bể chứa, nhà trạm bơm và tuyến ống dẫn nước thô cơ bản hoàn thành; tuyến ống truyền tải nước sạch dài gần 7km dẫn đến KCN Du Long đã đạt khoảng 40% khối lượng thi công. Các thiết bị phục vụ nhà máy cũng đã được sản xuất và vận chuyển đến công trường để lắp đặt. “Chúng tôi phấn đấu đến cuối tháng 12-2026 sẽ chính thức cấp nước phục vụ sản xuất cho các nhà máy trong KCN”, ông Văn cho biết.

Mở rộng nguồn cung năng lượng, đón dự án lớn

Bên cạnh nguồn nước, việc bảo đảm cung cấp điện ổn định là điều kiện quan trọng để KCN Du Long thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn. Hiện nay, KCN được cấp điện từ trạm biến áp 110kV với 2 máy biến áp, mỗi máy có công suất 40MVA. Nguồn điện này cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng khó đáp ứng yêu cầu khi các dự án lớn đi vào hoạt động. Điển hình, Nhà máy Gang thép HD Miền Trung đăng ký nhu cầu sử dụng điện lên đến 149,85MVA cho 2 giai đoạn đầu tư.

Nhà máy Gang thép HD Miền Trung đang được xây dựng tại Khu Công nghiệp Du Long.

Bà Hà Thị Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hoàng Thành Du Long (chủ đầu tư hạ tầng KCN Du Long) cho biết, dự kiến đến quý IV/2027, nhu cầu sử dụng điện tại KCN sẽ tăng mạnh khi nhiều nhà máy đi vào hoạt động. Vì vậy, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh bổ sung hạ tầng lưới điện. Hiện Sở Công Thương đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trình UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư thêm trạm biến áp 110kV ngay trong KCN. Theo phương án đề xuất, trạm mới có 2 máy biến áp, công suất 63MVA mỗi máy, cùng hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ, góp phần bảo đảm nguồn điện cho các dự án sản xuất quy mô lớn.

Một vấn đề khác là bảo đảm an toàn hành lang lưới điện trong KCN. Tuyến đường dây 110kV chạy dọc dải phân cách đường số 2 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, từng xảy ra sự cố xe vận tải vướng đường dây gây phóng điện vào năm 2022. Để khắc phục, UBND tỉnh đã giao Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa phối hợp thay trụ, nâng cao đường dây, bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.

Việc từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về chống ngập, cấp nước và nguồn điện đang tạo điều kiện thuận lợi cho KCN Du Long phát triển. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, KCN sẽ có thêm lợi thế thu hút các dự án quy mô lớn, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Bà HÀ THỊ HÒA - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Hoàng Thành Du Long: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự đồng hành và tháo gỡ kịp thời của lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và KCN tỉnh, cùng các sở, ngành, môi trường đầu tư tại KCN đã có những chuyển biến rõ rệt. Ngay trong quý IV/2026, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục ký kết hợp tác, thu hút thêm 5 dự án mới và mở rộng với quy mô cho thuê khoảng 20ha.