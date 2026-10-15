Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội: Không gian mới cho khoa học sự sống

Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội được thành lập theo Quyết định 1054/QĐ-TTg ngày 29/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ, với diện tích 199,03 ha. Tháng 3/2025, Quy chế hoạt động của khu được ban hành, xác định mục tiêu phát triển nơi đây thành trung tâm tầm cỡ khu vực về công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Phối cảnh dự án Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội

Đây cũng là dự án được Hà Nội đặt trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Tại cuộc làm việc về dự án tháng 2/2025, ông Trần Sỹ Thanh, khi đó đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, coi việc triển khai dự án là hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau quá trình chuẩn bị, các điều kiện quan trọng để dự án đi vào triển khai đã dần hoàn thiện. Tháng 6/2025, Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000. Tháng 8 cùng năm, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng được khởi công, với tổng mức đầu tư khoảng 7.400 tỷ đồng. Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội đang trong giai đoạn đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng, tạo không gian để thu hút các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất công nghệ cao.

Kiến tạo hệ sinh thái khoa học sự sống

Điểm đáng chú ý của Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô hơn 199 ha, mà ở cách tổ chức nhiều chức năng có khả năng bổ trợ cho nhau trong cùng một không gian.

Các đại biểu thực hiện lễ khởi công dự án Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, tháng 8/2025. Ảnh: Minh Anh

Theo quy hoạch, khu hoạt động công nghệ cao được bố trí chủ yếu ở phía Bắc và Tây Bắc; khu giáo dục, đào tạo - nghiên cứu ở phía Đông Nam; các chức năng y tế, nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm công nghệ cao ở phía Đông. Phía Nam, tiếp giáp Đại lộ Tây Thăng Long, là không gian thương mại - dịch vụ.

Bên cạnh đó là các khu nhà lưu trú chuyên gia, người lao động, hạ tầng kỹ thuật và không gian xanh. Trung tâm dự án được tổ chức với hệ thống hồ nước, công viên cảnh quan và công viên thể dục thể thao.

Cấu trúc này tạo điều kiện kết nối các khâu từ nghiên cứu - phát triển, đào tạo nhân lực đến ứng dụng, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Đây là cơ sở để hình thành hệ sinh thái thay vì chỉ tập trung các cơ sở sản xuất công nghệ cao trong cùng một không gian.

Trong đó, công nghệ sinh học là lĩnh vực ưu tiên. Các định hướng thu hút đầu tư tập trung vào công nghệ sinh học và khoa học sự sống, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu - phát triển và sản xuất công nghệ cao.

Việc đặt viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong cùng một không gian được kỳ vọng tạo thuận lợi cho quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu sang ứng dụng và sản xuất. Đồng thời, các công trình phục vụ chuyên gia, người lao động và dịch vụ đi kèm góp phần tạo môi trường để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hạ tầng nghiên cứu đang từng bước được cụ thể hóa. Theo kế hoạch công bố tháng 8/2026, đầu năm 2027 dự kiến khởi công hai tòa nhà 8 tầng, gồm một tòa văn phòng và một tòa phòng thí nghiệm. Hai tòa nhà lưu trú cho chuyên gia và người lao động dự kiến được triển khai trong quý III/2027.

Dự án cũng dành khoảng 24 ha cho công viên trung tâm và hơn 9 ha cho hồ điều hòa, góp phần tạo không gian nghiên cứu, làm việc và sinh sống đồng bộ.

Hạ tầng và cơ chế để thu hút nguồn lực công nghệ cao

Theo báo cáo ngày 25/9/2026 của Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Các công trình ngầm, nổi đang được di chuyển theo kế hoạch. UBND Thành phố cũng đã có Quyết định số 4543/QĐ-UBND cho nhà đầu tư thuê 186,6ha đất đợt 3.

Hiện, các Sở, ngành và địa phương đang phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh triển khai tuyến đường 70 kết nối từ đường 32 đến dự án, hạ ngầm cáp điện và hoàn trả hệ thống kênh mương.

Về đầu tư hạ tầng, Công ty CP Pacific Land Việt Nam đang tập trung thi công khu vực 10ha tại lối vào chính, đồng thời triển khai hạ tầng song song với thu hút các dự án thứ cấp. Theo yêu cầu của UBND Thành phố, dự án phấn đấu lấp đầy toàn bộ diện tích Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội trong vòng 5 năm.

Để một khu công nghệ cao hấp dẫn nhà đầu tư, hạ tầng vật chất mới là một phần của điều kiện cần. Hà Nội đang đồng thời sử dụng các cơ chế đặc thù và cải cách thủ tục để tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động công nghệ cao.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội áp dụng chính sách ưu đãi mới về đất đai đối với các khu công nghệ cao. Theo Nghị quyết 40/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, đất phục vụ hoạt động công nghệ cao, đào tạo nhân lực, xây dựng nhà lưu trú và các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước sử dụng chung theo quy hoạch được phê duyệt sẽ được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê mặt nước trong suốt thời hạn thuê. Chính sách này cũng áp dụng đối với Khu Công nghệ cao Sinh học Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, tháng 8/2026. Ảnh: hanoi.gov.vn

Khi kiểm tra tiến độ Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiêm Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu “đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý”, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm và khai thác các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô để tăng sức hấp dẫn với các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Yêu cầu này cho thấy cách tiếp cận đối với dự án đang vượt ra ngoài câu chuyện xây dựng hạ tầng. Cùng với đất đai và các công trình kỹ thuật, môi trường đầu tư, tốc độ giải quyết thủ tục và khả năng kết nối các nguồn lực nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp sẽ quyết định sức hấp dẫn của khu công nghệ cao.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng đang được triển khai thông qua các diễn đàn, hội nghị, triển lãm quốc tế, cơ quan xúc tiến đầu tư, đại sứ quán, tổ chức thương mại và hiệp hội doanh nghiệp. Giai đoạn 2027-2033, dự án đặt mục tiêu từng bước thu hút đầu tư và đưa các khu chức năng vào hoạt động.

Với Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, hơn 199 ha là không gian vật lý ban đầu. Giá trị lớn hơn sẽ nằm ở những phòng thí nghiệm, dự án R&D, doanh nghiệp công nghệ, đội ngũ nhà khoa học và sản phẩm được hình thành tại đây.

Khi hạ tầng chuyên biệt, cơ chế thu hút đầu tư, nghiên cứu, đào tạo và sản xuất được kết nối, khu công nghệ cao này có cơ sở để trở thành một mắt xích mới trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về khoa học sự sống của Hà Nội.