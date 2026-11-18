Chung cư CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, tồn tại nhiều vi phạm so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt năm 2008. Đây là một trong 12 dự án do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch năm 2008, CT6 Kiến Hưng gồm hai khối tháp cao 31 tầng, hai tầng hầm, quy mô 231 căn hộ và 459 phòng khách sạn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng ba tòa CT6A, CT6B, CT6C, cao 32 tầng, chỉ có một tầng hầm liên thông. Đây là dự án đầu tiên trong nhóm 12 dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh được thành phố phê duyệt phương án xử lý sai phạm.

Dự án được phê duyệt với 231 căn hộ và 459 phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế công trình có 1.584 căn hộ, không bố trí phòng khách sạn, vượt 1.353 căn. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586 m2 lên 6.071 m2. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, tổ hợp chung cư - khách sạn đã kín cư dân. Nhiều vị trí mặt ngoài các tòa nhà bị bong tróc sơn.

Theo quy hoạch, tầng 2 và 3 các tòa nhà được bố trí làm khu thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chuyển một phần diện tích thành căn hộ để bán. Cụ thể, CT6A có 42 căn tại tầng 2 và 18 căn tại tầng 3; CT6B lần lượt có 27 và 10 căn; CT6C có 18 và 11 căn. Ngoài ra, tầng 3 các tòa còn bố trí nhà trẻ, riêng CT6B và CT6C có thêm phòng sinh hoạt cộng đồng. Tổng cộng, 126 căn hộ được xây dựng tại hai tầng này, thay đổi công năng so với quy hoạch được duyệt. ﻿Hiện khu vực khối đế ba tòa chung cư, nơi có 125 căn hộ tại tầng 2 và 3 thuộc diện phải di dời, chuyển đổi công năng. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn. Các căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa nhà được phép tồn tại có điều kiện, với tổng số 1.458 căn.

Do không có ban công, cư dân các căn hộ tầng 2 và 3 phải tận dụng hành lang để phơi quần áo, lắp dàn nóng điều hòa. Lối đi nhỏ, bố trí quanh co khiến không gian trở nên chật chội, bí bách.

Khu nhà thấp tầng tại dự án cũng có nhiều sai phạm. Theo quy hoạch, khu vực này gồm 15 căn liền kề, cao 3 tầng. Tuy nhiên, thực tế có 38 căn, cao 5 tầng. Khu đất gần 719 m2 được quy hoạch làm nhà trẻ, mẫu giáo đã bị chuyển thành nhà liền kề và đường giao thông. Theo phương án xử lý, 10 trong tổng số 38 căn tại đây phải di dời, phá dỡ do nằm trên phần đất quy hoạch hạ tầng và giao thông.

Vị trí quy hoạch xây dựng trường mầm non có diện tích hơn 718 m2, dự kiến xây công trình ba tầng sau khi giải phóng mặt bằng.

Không gian sinh hoạt chung tại khu chung cư (ảnh). Sau khi xử lý, dự án phải bổ sung tối thiểu 767 m2 diện tích sinh hoạt cộng đồng để đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Ngày 28/10, Hà Nội thống nhất cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại ở 12 dự án sai phạm của Mường Thanh. Theo đó, công trình vi phạm được chia hai nhóm: được tồn tại có điều kiện; hoặc phải phá dỡ. Trong đó, công trình cao tầng muốn được tồn tại phải đáp ứng nhiều tiêu chí. Nếu chủ đầu tư không thực hiện, UBND TP Hà Nội dùng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư hoặc cưỡng chế tài sản.