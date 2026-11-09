Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà

Người dân lo lắng, bất an

HĐND TP Hà Nội mới đây thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án có liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Trong danh mục các dự án được đưa ra xử lý có công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh). Đáng chú ý, hai tòa chung cư CT8B và CT10B với khoảng 1.348 căn hộ nằm trong diện dự kiến di dời, phá dỡ. Thông tin này khiến nhiều cư dân không khỏi hoang mang bởi đa số căn hộ tại đây đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).

Nhiều cư dân toà CT8B và CT10B khu chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh, Hà Nội) lo lắng đến mất ăn mất ngủ trước thông tin phải di dời dù căn hộ đã có sổ hồng. Ảnh: Đình Phong.

Cầm trên tay cuốn sổ hồng được cấp từ tháng 7/2015, ông Nguyễn Thái Nghĩa (81 tuổi), cư dân căn hộ 2308, tòa CT8B, vẫn không giấu được sự lo lắng. Ông cho biết gia đình chuyển về đây sinh sống cùng con trai từ năm 2014. Căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận, gia đình đăng ký thường trú và sinh sống ổn định nhiều năm qua.

Theo ông Nghĩa, khi biết căn hộ có thể thuộc diện phải di dời, phá dỡ để xử lý những vi phạm liên quan đến dự án, các thành viên trong gia đình đều bất an. Điều khiến ông trăn trở là gia đình đã có giấy tờ pháp lý đầy đủ, được cơ quan Nhà nước cấp sổ hồng và từng nghĩ có thể yên tâm sinh sống lâu dài.

“Thực sự, chúng tôi rất lo lắng, nhiều đêm mất ăn mất ngủ. Đa số cư dân ở đây đều đã được cấp sổ hồng, được Nhà nước công nhận quyền sở hữu và quyền sinh sống hợp pháp tại căn hộ. Gia đình tôi cũng vậy”, ông Nghĩa chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 80, ông Nghĩa cho biết không mong muốn phải chuyển đến một nơi ở mới. Với người cao tuổi, việc thay đổi môi trường sống, sinh hoạt và các mối quan hệ quen thuộc không đơn giản. Trong khi đó, nhiều gia đình khác tại khu chung cư có con nhỏ đang đi học, cần sự ổn định để học tập và lập nghiệp.

Ông Nguyễn Thái Nghĩa (bìa trái) và ông Lý Trọng Thư cư dân tòa CT8B chung cư Đại Thanh trao đổi với phóng viên Tiền Phong. Ảnh: Doãn Cường.

Hoàn cảnh gia đình càng khiến ông Nghĩa lo lắng trước nguy cơ phải di dời. Ông cho biết, gia đình còn có một người cháu 14 tuổi bị bại não, không thể đi lại, chỉ có thể nói chuyện. Cháu đang sống cùng bố mẹ tại căn hộ tầng 21 của tòa nhà và thường xuyên cần ông bà hỗ trợ chăm sóc.

“Các cháu về đây ở cũng là để nhờ cậy ông bà trông nom, chăm sóc, đỡ đần. Vì thế, tôi mong muốn gia đình được tiếp tục sinh sống ổn định tại đây để chăm sóc cháu. Chúng tôi mong Nhà nước tạo điều kiện để người dân được an cư ngay tại nơi mình đã gắn bó nhiều năm. Nếu dự án có sai phạm thì cần xử lý đúng đối tượng, đúng trách nhiệm, nhưng mong đừng để những người dân như chúng tôi phải gánh chịu hậu quả”, ông Nghĩa bày tỏ.

Cư dân toà CT8B Đại Thanh đã được cấp sổ hồng từ năm 2015.

Cùng chung tâm trạng, ông Lý Trọng Thư (66 tuổi), cư dân căn hộ 2326, tòa CT8B, cho biết vợ chồng ông buồn và lo lắng kể từ khi nghe thông tin căn hộ có thể thuộc diện phải di dời.

Theo ông Thư, căn hộ hiện tại gần như là tài sản duy nhất để hai vợ chồng nương tựa khi về già. Vợ chồng ông không có con cái, hiện chỉ có hai người sống với nhau. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình trông vào người vợ nên khả năng chuyển đến một nơi ở mới, đặc biệt nếu phải mua hoặc thuê nhà khác, là điều rất khó khăn.

“Chúng tôi mua nhà hợp pháp, có sổ hồng đầy đủ, không phải mua bán bằng giấy viết tay hay hình thức không rõ ràng. Trước đây, vợ chồng tôi nghĩ đã có giấy tờ do Nhà nước cấp thì có thể yên tâm sinh sống đến cuối đời. Nếu bây giờ phải chuyển đi nơi khác, chúng tôi thực sự không biết phải xoay xở thế nào”, ông Thư chia sẻ.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng ra sao?

Không chỉ những cư dân sinh sống lâu năm, các hộ nhận chuyển nhượng căn hộ trong những năm gần đây cũng bày tỏ nhiều băn khoăn trước thông tin toà CT8B và CT10B có thể bị phá dỡ.

Chị Nguyễn Thị Thùy, cư dân căn hộ 1110, tòa CT10B, cho biết gia đình chuyển về đây sinh sống từ năm 2021. Chị mua lại căn hộ từ chủ cũ, người đã được cấp sổ hồng từ năm 2018. Sau khi hoàn tất giao dịch, năm 2021, chị tiếp tục làm thủ tục sang tên và được cấp giấy chứng nhận mới.

Chị Nguyễn Thị Thùy, cư dân căn hộ 1110, tòa CT10B chung cư Đại Thanh kiến nghị chính quyền sớm tổ chức đối thoại trực tiếp với cư dân. Ảnh: Doãn Cường.

Theo chị Thùy, việc chuyển nhượng căn hộ tại khu chung cư này vẫn diễn ra trong những năm gần đây. Một số người mua nhà trong năm 2025 vẫn thực hiện thủ tục sang tên sổ hồng bình thường. Vì vậy, thông tin căn hộ có thể thuộc diện di dời, phá dỡ khiến nhiều người đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Điều chị Thùy mong muốn trước mắt là chính quyền sớm tổ chức đối thoại trực tiếp với cư dân, công khai các thông tin liên quan đến sai phạm và phương án xử lý để người dân hiểu rõ tình hình.

“Chúng tôi có một mong muốn duy nhất là được ổn định cuộc sống, không phải di dời. Bên cạnh đó, tôi mong muốn có sự minh bạch trong quá trình trao đổi, đối thoại giữa chính quyền và người dân. Từ ngày 28/10, khi có nghị quyết liên quan đến các dự án, đến nay đã hơn 10 ngày nhưng cư dân vẫn chưa được đối thoại trực tiếp với chính quyền địa phương”, chị Thùy nói.

Chị Thùy cho rằng, nếu sai phạm xuất phát từ quá trình đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư thì cần xác định rõ trách nhiệm của đơn vị này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ cơ sở pháp lý của việc cấp sổ hồng cho các căn hộ, bởi đây là giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp sau khi người dân thực hiện các thủ tục theo quy định.

“Chúng tôi là những người mua nhà, đã thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để được cấp sổ hồng. Vậy khi người dân cầm trên tay giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước cấp, nếu dự án có sai phạm thì sai phạm nằm ở đâu? Nếu chủ đầu tư xây dựng sai, tại sao các căn hộ vẫn được cấp sổ hồng? Quy trình cấp những giấy chứng nhận này có sai hay không? Nếu sai thì cơ quan, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm?”, chị Thùy đặt vấn đề.