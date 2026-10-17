Khu chợ hơn 400 năm bị thiêu rụi lúc rạng sáng, 20 tiểu thương mất kế sinh nhai

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 12/10 đã thiêu rụi Marché Couvert des Enfants Rouges, khu chợ thực phẩm có lịch sử hơn 400 năm tại Paris, Pháp. Dù không ghi nhận thương vong, vụ cháy khiến khoảng 20 tiểu thương mất đi nơi kinh doanh gắn bó qua nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.

Hình ảnh kinh hoàng về ngọn lửa khổng lồ và khói cuồn cuộn bốc lên từ đám cháy. Nguồn: AFP

Theo thông tin được The Sun đăng tải, đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng tại Marché Couvert des Enfants Rouges, khu chợ có mái che được mở cửa từ năm 1615. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực bên trong, tạo thành cột khói lớn giữa trung tâm Paris và phá hủy gần như hoàn toàn công trình lịch sử này.

Trung tá Pierre de Bouvier thuộc Lữ đoàn Cứu hỏa Paris cho biết khi lực lượng cứu hỏa có mặt, đám cháy đã phát triển mạnh, với những ngọn lửa lớn bao trùm toàn bộ khu chợ có mái che. Khoảng 1.000 m² diện tích bị phá hủy, trong khi kết cấu kim loại của công trình cũng sụp đổ một phần. "Chợ đã bị phá hủy hoàn toàn. Không còn gì sót lại của khu chợ có mái che", ông Pierre de Bouvier cho biết.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai công tác khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa lan sang những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh lân cận. Theo Ariel Weil, Thị trưởng khu vực trung tâm Paris, điều may mắn nhất là không có người thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời các tòa nhà xung quanh cũng không bị ảnh hưởng.

Ông Weil đánh giá cao phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng cứu hỏa. Tuy nhiên, đối với những người buôn bán tại khu chợ, việc công trình bị thiêu rụi vẫn là tổn thất nặng nề, bởi nơi đây không chỉ là địa điểm kinh doanh mà còn gắn liền với ký ức và cuộc sống của nhiều gia đình.

Ngọn lửa đã thiêu rụi cấu trúc kim loại của khu chợ lịch sử - vốn đã tồn tại từ năm 1615. Ảnh: AFP

Theo thông tin được công bố, khoảng 20 tiểu thương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ hỏa hoạn. Trong số đó có những người đã kinh doanh tại khu chợ qua nhiều thế hệ, xem nơi đây như một phần không thể tách rời của cuộc sống.

Noémie Wagner, một trong những tiểu thương tại chợ, không giấu được sự xúc động khi nhắc đến vụ cháy. Với cô, mất mát này không đơn thuần là việc phải bắt đầu lại công việc kinh doanh, mà còn là sự đổ vỡ của những ký ức được vun đắp suốt nhiều năm. "Tôi đã lớn lên ở đó. Thật khó khăn khi chứng kiến 20 hay 30 năm cuộc đời tan thành khói bụi", Wagner chia sẻ.

Câu nói của nữ tiểu thương cho thấy mức độ gắn bó sâu sắc giữa những người kinh doanh với khu chợ lịch sử. Đối với nhiều người, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là không gian lưu giữ những câu chuyện gia đình, những mối quan hệ lâu năm và cả những ký ức tuổi thơ.

Wagner cũng cho biết cô lo ngại về mức độ an toàn của khu chợ từ trước khi vụ việc xảy ra. Theo lời kể của cô, hệ thống báo động không được kích hoạt trong vụ cháy. Wagner chỉ biết sự việc sau khi được người cô thông báo. "Chúng tôi luôn lo sợ một chuyện như thế này sẽ xảy ra, bởi chúng tôi vẫn luôn cảm thấy khu chợ chưa đủ an toàn", cô nói.

Những hình ảnh kinh hoàng cho thấy khói đỏ rực bốc lên từ đám cháy lớn ở trung tâm Paris.

Trong khi đó, theo lời người quản lý khu chợ được tờ Le Parisien dẫn lại, người nhân viên vệ sinh cuối cùng rời khỏi địa điểm vào khoảng 20 giờ tối hôm trước đã thông báo rằng mọi thứ vẫn bình thường. Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định.

Được thành lập vào năm 1615, Marché Couvert des Enfants Rouges được biết đến là khu chợ thực phẩm lâu đời nhất Paris. Trải qua hơn bốn thế kỷ, nơi đây trở thành một địa điểm quen thuộc đối với người dân địa phương và du khách, mang dấu ấn của đời sống thương mại truyền thống giữa lòng thủ đô nước Pháp.

Tên gọi Enfants Rouges, nghĩa là “Những đứa trẻ mặc áo đỏ”, bắt nguồn từ một trại trẻ mồ côi nằm gần khu vực này. Những đứa trẻ tại đó từng mặc trang phục màu đỏ, biểu tượng gắn với lòng bác ái trong Kitô giáo. Tên gọi của khu chợ vì thế cũng lưu giữ một phần câu chuyện lịch sử và văn hóa của Paris.

Sự tồn tại của khu chợ từng đứng trước nguy cơ chấm dứt vào năm 1982, khi một kế hoạch phá dỡ được đề xuất nhằm xây dựng bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, dự án cuối cùng bị hủy bỏ sau khi người dân địa phương lên tiếng phản đối. Nhờ đó, khu chợ tiếp tục tồn tại và duy trì vai trò trong đời sống của cộng đồng.

Lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa khổng lồ tàn phá khu chợ sáng sớm nay. Ảnh: AFP

Vụ hỏa hoạn lần này vì thế không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đặt ra những lo ngại về tương lai của một địa điểm mang giá trị lịch sử lâu đời. Khi phần lớn công trình đã bị phá hủy, những người từng gắn bó với nơi đây phải đối mặt với sự mất mát cả về sinh kế lẫn ký ức.

Dù không có thương vong và đám cháy không lan sang các tòa nhà lân cận, hậu quả đối với khoảng 20 tiểu thương vẫn rất lớn. Với họ, những gì bị thiêu rụi không chỉ là gian hàng hay hàng hóa, mà còn là thành quả lao động tích lũy qua nhiều năm.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ. Trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo, Marché Couvert des Enfants Rouges đã trở thành một địa điểm lịch sử khác của Paris phải đối mặt với mất mát nghiêm trọng, để lại nỗi tiếc nuối cho những người từng xem khu chợ hơn 400 năm tuổi là một phần trong cuộc sống của mình.

Cổng vào chợ mang tính biểu tượng hoàn toàn bị cháy đen. Ảnh: Reuters