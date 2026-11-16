Khu bến thuyền tiền tỷ tại Huế xây xong chờ… hoang phế?

Nằm bên tuyến Quốc lộ 1, cạnh cây đa di sản nổi tiếng khoảng 300 năm tuổi và miếu Bà Thủy hơn 120 năm tuổi, bến thuyền du lịch﻿ Đá Bạc (xã Phú Lộc, TP. Huế) sở hữu vị trí thuận lợi, hướng ra không gian đầm Cầu Hai rộng lớn. Công trình từng được kỳ vọng trở thành điểm kết nối du lịch, văn hóa và sinh kế cộng đồng địa phương.

Bến thuyền cây đa Đá Bạc thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Bến thuyền là thành phần dự án có tổng mức đầu tư hơn 113 tỷ đồng, gồm ba gói thầu﻿, triển khai từ năm 2022.

Được đầu tư từ năm 2022 và hoàn thành năm 2024, bến thuyền có tổng diện tích 3.786,8 m2, giá trị tài sản hơn 8,34 tỷ đồng. Công trình gồm cầu tàu kết hợp điểm check-in dài khoảng 100 m vươn ra đầm phá, hệ thống sân lát đá, bồn hoa, điện chiếu sáng, đường dạo bộ và khu vực ngắm cảnh được đầu tư đồng bộ.

Khu nhà điều hành, trưng bày và bán vé rộng khoảng 250 m2 được thiết kế dạng nhà trệt mái ngói, mô phỏng kiến trúc nhà truyền thống﻿. Công trình được kỳ vọng là nơi đón tiếp, cung cấp dịch vụ, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, phục vụ hoạt động du lịch đường thủy trên đầm Cầu Hai.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng ban đầu, sau khi hoàn thành năm 2024, bến thuyền chưa được đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Công trình rơi vào cảnh bỏ không suốt hai năm qua, đến gần đây mới được bàn giao về UBND xã Phú Lộc quản lý.

Ghi nhận tại khu nhà dịch vụ, cỏ dại mọc um tùm﻿ quanh công trình, tràn vào sát vách tường, phủ kín các bậc thềm dẫn lên xuống. Dây leo còn che khuất những ô cửa gió trang trí hình tròn. Không gian được đầu tư mới nhưng thiếu được chăm sóc, bảo dưỡng, giờ trở nên hoang hóa.

Bên trong nhà dịch vụ trống không, mạng nhện giăng phủ.

Các bồn hoa trung tâm và ven sân cũng bị cỏ dại lấn át. Với giá trị tài sản hơn 8,34 tỷ đồng, bến thuyền nay vẫn chưa phát huy công năng sau nhiều năm hoàn thành, có dấu hiệu xuống cấp, gây nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư.

Sau khi tiếp nhận công trình, UBND xã Phú Lộc đã xây dựng phương án khai thác bến cây đa Đá Bạc. Theo quyết định ban hành tháng 11/2026, địa phương phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản﻿, giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã chủ trì tổ chức thực hiện theo quy định.

Theo phương án được phê duyệt, khu nhà trưng bày, bán vé và sân lát gạch được cho thuê trong thời hạn 5 năm, phục vụ kinh doanh ẩm thực, giải khát, chụp ảnh lưu niệm và giới thiệu sản phẩm địa phương. Phần diện tích còn lại dành cho giao thông đường thủy dân sinh﻿, sinh hoạt cộng đồng.