Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ở Quý Châu (Trung Quốc) đón mùa chim di cư
Khi mùa Đông đến, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Caohai ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đón lượng lớn chim di cư tìm về tránh rét, trong đó nổi bật là sếu cổ đen quý hiếm và ngỗng đầu sọc.
Sự hiện diện của những đàn chim di cư mang đến sức sống mới cho vùng đất ngập nước này, đồng thời khẳng định vai trò của khu bảo tồn đối với việc gìn giữ đa dạng sinh học.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/khu-bao-ton-thien-nhien-quoc-gia-o-quy-chau-trung-quoc-don-mua-chim-di-cu-post1405731.html