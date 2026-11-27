Sếu đầu đỏ ở Phú Mỹ. (Ảnh: Tăng A Pẩu, 2016)

Bốn hệ sinh thái: một di sản thiên nhiên quý giá

Rừng tràm gió ở Phú Mỹ có dáng vẻ riêng so với rừng tràm thường thấy ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là kiểu rừng lùm bụi, cây thấp, thân cong quẹo phân nhánh, tạo thành những đám rừng thấp xen giữa đồng cỏ và vùng trũng. Lá tràm gió chứa nhiều tinh dầu. Cấu trúc thấp và không đồng đều của rừng là đặc điểm tự nhiên cần được bảo tồn khi quản lý và phục hồi sinh cảnh.

Một hệ sinh thái đặc biệt khác là đầm lầy than bùn trong lòng sông cổ. Những dòng sông đã đổi dòng, để lại vùng trũng, nơi vật chất thực vật tích tụ trong điều kiện ngập nước và phân hủy không hoàn toàn. Lớp than bùn lưu giữ dấu tích của quá trình ấy. Việc khai thác than bùn trong thời gian qua đã khiến loại hình sinh cảnh này trở nên rất hiếm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đồng cỏ ngập theo mùa tạo nên một không gian cảnh quan rộng thoáng ở Phú Mỹ. Cỏ bàng (Lepironia articulata) cùng các quần xã năng ống (Eleocharis dulcis), năng xoắn (Eleocharis spiralis), năng nỉ (Eleocharis ochrostachys) phân bố thành các mảng riêng biệt. Với người ít quen thuộc với thực vật, chúng có thể chỉ là những vạt cỏ trông rất giống nhau. Sự thay đổi về loài ưu thế phản ánh những khác biệt về đất, địa hình và thời gian ngập. Nhịp nước lên, xuống theo mùa góp phần duy trì bức tranh đa dạng này.

Đặc biệt, Phú Mỹ còn giữ được các gò phù sa cổ lộ thiên, dạng sinh cảnh tự nhiên hiện không còn được ghi nhận ở nơi nào khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên những gò đất ấy là thảm cây lùm bụi với mua (Melastoma affine), cỏ xuân thảo (Eragrostis atrovirens) và các loài thực vật đi kèm. Xen giữa vùng đất ngập nước, những gò phù sa cổ tạo thêm điều kiện sống khác biệt, đồng thời lưu giữ dấu tích địa mạo quý giá của đồng bằng.

Bốn hệ sinh thái nằm gần nhau khiến Phú Mỹ có giá trị vượt xa quy mô diện tích. Bảo tồn nơi đây đòi hỏi phải nhận biết và giữ được sự khác biệt giữa chúng. Một cách quản lý áp dụng đồng loạt cho toàn khu có thể làm mất đi sự đa dạng cần được bảo vệ.

Nơi sếu hoang dã còn trở về

Phú Mỹ hiện là nơi duy nhất ở Việt Nam còn ghi nhận sếu đầu đỏ hoang dã xuất hiện. Những cánh sếu trở về kiếm ăn mang lại niềm vui, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của những sinh cảnh còn sót lại.

Sếu cần bãi kiếm ăn phù hợp và không gian đủ yên tĩnh. Sự hiện diện của chúng gắn với chất lượng sinh cảnh, nguồn thức ăn và điều kiện nước theo mùa. Vì vậy, bảo vệ ranh giới khu bảo tồn phải đi đôi với việc duy trì các quá trình sinh thái giúp vùng đất tiếp tục nuôi sống sếu và nhiều loài khác.

Phú Mỹ còn gắn liền với đời sống văn hóa và sinh kế của cộng đồng Khmer địa phương. Cỏ bàng là nguyên liệu cho nghề đan lát truyền thống. Gìn giữ đồng cỏ bàng, tổ chức khai thác phù hợp và nâng cao giá trị sản phẩm là hướng kết nối lợi ích của người dân với sự tồn tại lâu dài của khu bảo tồn.

Chuyển giao để củng cố năng lực bảo tồn

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Phú Mỹ được quản lý ở cấp xã. Trong khi chính quyền cơ sở phải đảm đương nhiều nhiệm vụ, việc bảo tồn đất ngập nước đòi hỏi chuyên môn sâu, lực lượng thường xuyên và kinh phí ổn định. Khoảng cách giữa yêu cầu công việc và nguồn lực thực hiện đang đặt ra nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.

Quản lý Phú Mỹ bao gồm điều tiết nước, theo dõi thảm thực vật, bảo vệ than bùn và gò phù sa cổ, phòng cháy, giám sát chim hoang dã, phối hợp sinh kế cộng đồng. Các nhiệm vụ liên hệ chặt chẽ với nhau. Giữ nước kéo dài có thể làm biến đổi đồng cỏ. Thoát nước quá mức có thể khiến than bùn bị khô. San gạt một gò đất nhỏ cũng có thể xóa sổ một sinh cảnh quý hiếm.

Tỉnh An Giang cần xem xét chuyển giao Phú Mỹ về một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phù hợp, có chức năng và năng lực về bảo tồn thiên nhiên. Sở Nông nghiệp và Môi trường có thể chủ trì đánh giá, đề xuất mô hình tổ chức, bảo đảm khu bảo tồn có đầu mối chuyên trách và cơ chế phối hợp rõ ràng với xã Giang Thành.

Việc chuyển giao cần đi kèm với việc bố trí cán bộ chuyên môn, lực lượng bảo vệ và ngân sách thường xuyên. Trước mắt, cần lập bản đồ bốn hệ sinh thái, đánh giá chế độ nước, và khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt các gò phù sa cổ và đầm lầy than bùn. Kế hoạch quản lý cần xác định các yêu cầu riêng của từng sinh cảnh, có sự tham gia của các nhà khoa học và cộng đồng địa phương.

Phú Mỹ còn giữ được nhiều sinh cảnh hiếm thấy ở Đồng bằng sông Cửu Long. Một cơ chế quản lý phù hợp, được củng cố kịp thời, sẽ giúp An Giang gìn giữ di sản ấy và tạo cơ hội để những cánh sếu hoang dã tiếp tục trở về.

Đan cỏ bàng, một nghề truyền thống của cộng đồng người Khmer ở địa phương. (Ảnh: Trần Triết)

Các gò phù sa cổ lộ thiên. (Ảnh: Nguyễn Trường Sinh)

Sinh cảnh than bùn lòng sông cổ. (Ảnh: Trần Triết)

Rừng tràm gió và đồng cỏ năng. (Ảnh: Trần Triết)

Đồng cỏ bàng. (Ảnh: Trần Triết)