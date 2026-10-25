Khu ẩm thực Sóng Festival hút khách, món ngon giá bình dân

Tại Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ và thanh toán số, khu vực ẩm thực thu hút du khách với nhiều món ăn, đồ uống từ truyền thống đến hiện đại.

Những thức quà đặc trưng của Hà Nội, món ăn đường phố và các sản phẩm bánh ngọt, trà sữa được bày bán tại nhiều gian hàng, phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những gian hàng gây chú ý là cốm và bún ốc - những món ăn đặc trưng của Hà Nội.

Trong không khí tháng 10, những món ăn quen thuộc của người Hà Nội góp thêm màu sắc truyền thống cho không gian lễ hội, nơi phần lớn hoạt động gắn với công nghệ, mua sắm và các hình thức thanh toán hiện đại.

Gian hàng bún ốc cũng là điểm dừng chân của nhiều vị khách đổ về phố đi bộ Trần Nhân Tông trong những ngày cuối tuần.

Hình ảnh thực khách quây quần bên những chiếc bàn nhỏ, thưởng thức món ăn và trao đổi cùng bạn bè tạo nên không khí gần gũi, khác với nhịp độ nhanh của các hoạt động trải nghiệm công nghệ tại lễ hội.

Bên cạnh món ăn truyền thống, các quầy bánh ngọt và đồ uống cũng thu hút sự quan tâm của khách trẻ.

Một số gian hàng triển khai chương trình mua 1 tặng 1 đối với các sản phẩm như bánh kem, bông lan trứng muối..., trà sữa đồng giá 15.000 đồng/chai, tạo thêm lựa chọn cho khách tham quan muốn ăn nhẹ hoặc giải khát. Mức giá và chương trình khuyến mại tại từng gian hàng có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, thực đơn khá đa dạng, từ món ăn dùng trong bữa chính đến bánh ngọt và đồ uống phục vụ nhu cầu ăn nhanh.

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Không khí Ngày thanh toán số Việt Nam - Sóng Festival 2026 nóng dần lên. Đầu giờ chiều hàng nghìn sinh viên tiếp tục xếp hàng, đổ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để tham dự ngày hội thanh toán số. Trong ngày cuối, bên cạnh các gian hàng, sân khấu âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn với đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, dự kiến diễn ra từ 19h đến 22h, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương... và phần trình diễn thời trang với sự tham gia của Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi và Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.