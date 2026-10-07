Không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia

Đồng thời rà soát quy trình, thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, giấy tờ, tài liệu và nền tảng số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động thực hiện hoặc đề xuất kết nối, tích hợp, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định pháp luật. Trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và thực hiện giao dịch, không yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp, khai thác trên ứng dụng định danh quốc gia. Quá trình thực hiện phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư.

Cạnh đó, chủ động xử lý hoặc phối hợp với cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc liên ngành hoặc liên quan đến kết nối, tích hợp với hệ thống định danh và xác thực điện tử, trao đổi Công an thành phố để tổng hợp, báo cáo, đề xuất theo quy định.

Trước đó, ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi công dân đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.