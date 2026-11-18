Sáng 18/11, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 8, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Luật Định danh và xác thực điện tử.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, dự thảo gồm 7 chương, 45 điều; đã rà soát đảm bảo đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước.

Dự thảo luật đã làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử bắt buộc, tự nguyện, thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử, khuyến khích huy động nguồn lực ngoài Nhà nước trong xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh và xác thực điện tử.

Phân định đối tượng do cơ quan Nhà nước định danh theo yêu cầu quản lý, mức độ rủi ro với đối tượng do tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện theo nhu cầu. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu do Chính phủ quy định riêng.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo Luật tự động tạo lập danh tính, cấp mã định danh khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ chính xác. Người dân, doanh nghiệp không phải đăng ký danh tính điện tử đã được tạo lập từ trước để tiếp tục có giá trị sử dụng.

Luật quy định danh tính điện tử phải được lưu trữ tại Việt Nam, việc định danh không làm hạn chế thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh, khai thác thông tin dữ liệu cá nhân phải được chủ thể đồng ý.

Ngoài ra, quy định rõ lĩnh vực bắt buộc xác thực tài khoản giao dịch điện tử với danh tính điện tử quốc gia, chỉ áp dụng với lĩnh vực có rủi ro cao như chứng khoán, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử và giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện cho phù hợp.

Đồng thời, quy định quản lý dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo điều kiện và hậu kiểm. Không cấp phép, hoàn thiện quy định về sử dụng danh tính điện tử của nước ngoài cho phù hợp với thực tiễn của nước ta.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu. (Ảnh: Media Quốc hội).

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về xác thực tài khoản và liên kết tài khoản giao dịch điện tử và truy vấn danh tính, Ủy ban đánh giá cao Chính phủ tiếp thu theo hướng lược bỏ các lĩnh vực chưa cần thiết thực hiện xác thực liên kết ngay, đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có rủi ro cao hoặc phát sinh nhiệm vụ pháp lý quan trọng.

Song, có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định trong dự thảo Luật các trường hợp cụ thể và chủ thể được phép tiến hành truy vấn nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân.

Về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền, Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân, cụ thể các nội dung đảm bảo thông tin cá nhân và quyền bí mật đời tư đã được thể hiện đồng bộ tại nhiều điều khoản quan trọng của dự thảo Luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban đề nghị tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần quy định rõ ràng cụ thể các trường hợp ngoại lệ về xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Media Quốc hội).

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra, các Bộ, cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình tiếp thu đối với các ý kiến về hoạt động định danh và xác thực điện tử được thực hiện bắt buộc hoặc tự nguyện. Nghiên cứu tích hợp đối với việc cấp mã định danh và mã chuyên ngành cho đối tượng phát sinh mới sau khi luật có hiệu lực thi hành nhằm tiếp tục triệt để cắt giảm các thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo Luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại để hoàn thiện dự thảo Luật.