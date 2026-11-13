Không việc làm ổn định, người phụ nữ lừa đảo bằng kịch bản môi giới xuất khẩu lao động

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh, tố giác tội phạm, cơ quan Công an phát hiện Trịnh Thị Quyên có dấu hiệu bất thường trong việc nhận tiền của người dân để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Đối tượng Trịnh Thị Quyên. Ảnh: CACC

Quyên tự giới thiệu là người môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại Hà Nội, có khả năng đưa người lao động sang Hàn Quốc, Australia và các nước châu Âu, cũng như tham gia một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Để tạo lòng tin, đối tượng quảng cáo thủ tục đơn giản, mức tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5-10 triệu đồng, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Trịnh Thị Quyên đã nhận tiền của 63 người dân tại Hà Tĩnh và Nghệ An, chiếm đoạt tổng cộng 764 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quyên khai nhận do không có việc làm ổn định, nợ nần và cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân nên đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.