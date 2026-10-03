Không vì cái sai của chính quyền lại để doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng

Chiều 3/10, tại phường Liên Chiểu diễn ra lễ tái khởi động dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên.

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tái khởi động, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và kết quả của Đà Nẵng trong 9 tháng qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ làm tốt công tác quy hoạch, thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Đà Nẵng cụ thể hóa các chính sách đặc thù về phát triển khu thương mại tự do, phát triển đô thị theo định hướng giao thông, trung tâm tài chính quốc tế... Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy thế mạnh, phát triển trở thành cực tăng trưởng ở khu vực miền Trung.

Đề cập việc xử lý các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Đà Nẵng chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư. “Không phải vì cái sai của chính quyền các cấp mà lại để doanh nghiệp phải chịu những ảnh hưởng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều dự án ngưng trệ, kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, thời gian và kìm hãm sự phát triển của thành phố. Dự án Khu đô thị mới Quan Nam - Thủy Tú, nay là Golden Hills được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, nhưng quá trình triển khai phát sinh những thay đổi về quy hoạch, ranh giới, giao đất, thủ tục đầu tư, dẫn đến dự án chưa hoàn thành.

Việc tái khởi động Golden Hills là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực, bước đầu triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Để Golden Hills triển khai hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo và Trường Mầm non Khởi Nguyên sớm đi vào vận hành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài; chủ động, tích cực tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư, dứt khoát không để ách tắc do các quy định, thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan thành phố, đặc biệt trong hoàn thiện và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách do Quốc hội, Chính phủ ban hành; giải quyết các dự án đang vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai, trong đó có Golden Hills.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ﻿Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc Golden Hills được tái khởi động mang đến kỳ vọng mới cho nhà đầu tư, người dân và sự phát triển khu vực Tây Bắc thành phố.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sau thời gian dài gặp khó khăn, vướng mắc, việc Golden Hills được tái khởi động mang đến kỳ vọng mới cho nhà đầu tư, người dân và sự phát triển khu vực Tây Bắc thành phố. Nguồn lực đất đai, vốn đầu tư từng bị ách tắc có cơ hội được đưa trở lại phục vụ phát triển.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố xác định tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, chống lãng phí và giải quyết những vấn đề của người dân, doanh nghiệp. Đà Nẵng đã đưa 356 dự án, đất đai vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù, phân định rõ trách nhiệm, xác định tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Đối với Golden Hills, thành phố đã cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên trên 15.000 tỷ đồng. Đây là bước tháo gỡ quan trọng; trách nhiệm tiếp theo của các bên là tiếp tục triển khai các hạng mục theo quy định.

Khu vực Tây Bắc có vai trò quan trọng trong không gian phát triển của Đà Nẵng, gắn với Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao và hệ thống hạ tầng kết nối. Cùng với phát triển sản xuất, dịch vụ logistics, thương mại, các khu đô thị có chất lượng sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống, học tập, làm việc của chuyên gia và người lao động.

Thành phố kỳ vọng Golden Hills góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực Tây Bắc, phát huy hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, tạo thêm việc làm. Giá trị của dự án cần được thể hiện bằng những khu dân cư có chất lượng sống tốt hơn...

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án.

﻿Sau hơn một thập kỷ gián đoạn, Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills chính thức được tái khởi động.

Để dự án có chuyển biến thực chất, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp, tiếp tục xử lý các thủ tục. Mỗi nội dung cần xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

Hồ sơ đủ điều kiện phải được xử lý kịp thời; hồ sơ cần bổ sung phải được hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, hạn chế doanh nghiệp phải xử lý nhiều lần. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời UBND thành phố. Đặc biệt, chủ đầu tư cần rà soát các cam kết với khách hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến các khu dân cư hiện hữu.

Nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư bị đóng băng nhiều năm, ngay sau khi được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ ban hành các cơ chế đặc thù, trong đó có Kết luận 77 ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”, UBND TP Đà Nẵng đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các hành động thực tiễn. Những điểm nghẽn kéo dài vì thế từng bước được rà soát, xử lý, tạo điều kiện đưa các nguồn lực bị đình trệ trở lại phục vụ phát triển.

Khu đô thị sinh thái Golden Hills có quy mô hơn 330 ha, nằm tại khu vực Tây Bắc TP Đà Nẵng là một trong những dự án được tháo gỡ theo cơ chế này.