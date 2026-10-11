Khổng Tuyết Nhi khoe tạo hình cổ trang mới với khí chất nữ hiệp nổi bật

Ngày 8/10, Khổng Tuyết Nhi chia sẻ loạt ảnh đóng máy phim cổ trang Thiên Hành Cửu Ca: Cử Thế Vô Song, thu hút sự chú ý nhờ tạo hình váy dài màu tím cùng thần thái vừa lạnh lùng, quý phái vừa toát lên khí chất nữ hiệp.

Trong loạt ảnh mới, nữ diễn viên diện trang phục cổ phong với phần tay áo và tà váy mềm mại, tạo hiệu ứng bay bổng trong từng chuyển động. Khi nghiêng người ngoái nhìn, Khổng Tuyết Nhi gây ấn tượng bởi ánh mắt sắc sảo và dáng vẻ mạnh mẽ.

Khổng Tuyết Nhi chia sẻ loạt ảnh đóng máy phim cổ trang Thiên Hành Cửu Ca: Cử Thế Vô Song ngày 8/10. Ảnh: Weibo đoàn phim

Tạo hình lần này được đánh giá phù hợp với nhân vật Tử Nữ mà Khổng Tuyết Nhi đảm nhận trong phim. Đây là nhân vật nữ quan trọng của nguyên tác hoạt hình Thiên Hành Cửu Ca, nổi bật với trí thông minh, sự quyết đoán và khả năng ứng biến giữa thời cuộc nhiều biến động. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, Tử Nữ còn là người có chính kiến, biết vận dụng sự mềm mỏng và trí tuệ để tham gia vào những cuộc đấu trí quyền mưu.

Thiên Hành Cửu Ca: Cử Thế Vô Song được chuyển thể từ thương hiệu hoạt hình cùng tên của Huyền Cơ Khoa Kỹ. Phim do Ngô Cường đạo diễn, dự kiến gồm 40 tập và phát sóng trên nền tảng iQIYI. Tác phẩm lấy bối cảnh thời loạn thế, xoay quanh những cuộc tranh đấu quyền lực cùng hành trình của các nhân vật gắn với tổ chức Lưu Sa.

Tạo hình cổ trang của Khổng Tuyết Nhi gây chú ý nhờ thần thái sắc sảo và khí chất nữ hiệp.

Khổng Tuyết Nhi đảm nhận vai Tử Nữ, nhân vật nữ quan trọng trong Thiên Hành Cửu Ca: Cử Thế Vô Song. Ảnh: Weibo đoàn phim

Bên cạnh Khổng Tuyết Nhi trong vai Tử Nữ, phim còn có sự tham gia của Dương Húc Văn, Vương Hoằng Nghị, Trương Thần Tiêu và Tôn Khanh Huệ. Dàn diễn viên lần lượt đảm nhận các nhân vật Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương và Hồng Liên, những gương mặt quan trọng trong thế giới Thiên Hành Cửu Ca.

Bộ phim chính thức đóng máy ngày 8/10 sau thời gian ghi hình bắt đầu từ đầu tháng 9/2026. Những hình ảnh hậu trường được Khổng Tuyết Nhi chia sẻ phần nào hé lộ tạo hình của nhân vật Tử Nữ, đồng thời khiến khán giả thêm mong đợi màn thể hiện của nữ diễn viên trong dự án cổ trang huyền nghi này.