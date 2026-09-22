Không tùy tiện điều khiển flycam, UAV trong khu vực cấm bay

Hiện nay, việc sử dụng thiết bị bay không người lái như flycam, UAV, drone ngày càng phổ biến trong công việc, quay phim, chụp ảnh và giải trí.

Ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn bay. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, hành vi tự ý điều khiển các thiết bị bay hoặc thả các vật thể bay gần khu vực cảng hàng không, sân bay có thể gây mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu bay.

Tổ chức, cá nhân khi sở hữu, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay khác cần nắm rõ các điều kiện về đăng ký, điều khiển và cấp phép bay.

Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

Trong đó phương tiện có trọng lượng cất cánh tối đa dưới 0,25 kg phục vụ vui chơi, giải trí chỉ thuộc trường hợp được miễn cấp phép bay khi hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay và trong phạm vi quan sát trực quan.

Đối với phương tiện có trọng lượng từ 0,25 kg trở lên, người điều khiển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có yêu cầu về giấy phép điều khiển phù hợp.

Các hoạt động bay phải tuân thủ quy định về quản lý vùng trời, khu vực cấm bay, hạn chế bay và các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn hàng không.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, người dân, tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng thiết bị bay không người lái cần kiểm tra khu vực dự kiến hoạt động, tra cứu thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay trên Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng trước khi thực hiện chuyến bay: http://cambay.mod.gov.vn

Hành vi sử dụng tàu bay không người lái trái quy định còn có thể bị xử phạt như: thực hiện hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; thực hiện hoạt động bay không đúng nội dung, phạm vi được phép; sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép hoặc sử dụng phương tiện bay gây cản trở, mất an toàn cho các phương tiện bay khác.

Cũng theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này có thể bị áp dụng mức phạt từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Ngày 30/8/2026, thông qua hệ thống giám sát UAV/drone/flycam, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện một vật thể bay không người lái hoạt động tại khu vực Khu công nghiệp Quang Minh (TP.Hà Nội).

Thời điểm phát hiện, flycam hoạt động ở độ cao khoảng 92m, cách cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 4,5km.

Xác định vật thể bay xuất hiện trong khu vực cấm bay, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài lập tức triển khai lực lượng, phối hợp Công an xã Quang Minh xác minh, ngăn chặn.