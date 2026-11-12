Không tuân thủ điều trị tiểu đường, người đàn ông 55 tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn

Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương thăm khám cho bệnh nhân mắc đái tháo đường. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nguy kịch do không tuân thủ điều trị bệnh tiểu đường.

Đó là bệnh nhân T.V.H, 55 tuổi, có tiền sử mắc đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp khoảng 5 năm, kèm suy tuyến thượng thận do thuốc.

Lo ngại tác dụng phụ của thuốc, sợ tiêm insulin và tự ý áp dụng các phương pháp điều trị truyền miệng, ông H. đã không tuân thủ phác đồ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, phải nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn.

Ông H. được đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng đường huyết tăng cao, xuất hiện biến chứng cấp tính tăng áp lực thẩm thấu máu, kèm viêm mô tế bào dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Đây là tình trạng rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tích cực.

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được các bác sĩ khoa Cấp cứu triển khai hồi sức và điều trị tích cực với kháng sinh liều cao, phổ rộng phối hợp; hồi sức cấp cứu, bổ sung dịch và điện giải, điều chỉnh cân bằng kiềm-toan, kiểm soát đường huyết và huyết áp, đồng thời tăng cường dinh dưỡng hợp lý.

Sau quá trình điều trị tích cực, người bệnh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục được hồi sức, theo dõi và điều trị tích cực nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, ổn định các chức năng cơ quan và hạn chế nguy cơ xuất hiện hoặc tiến triển các biến chứng lâu dài của bệnh tiểu đường như bệnh võng mạc, bệnh thận và biến chứng tim mạch, mạch máu, trong đó có nguy cơ tắc mạch chi.

Nhận định về trường hợp này, Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Công Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đây là một ca bệnh rất nặng, có diễn biến phức tạp do người bệnh không tuân thủ điều trị đái tháo đường trong thời gian dài.

Việc không duy trì điều trị và kiểm soát đường huyết dẫn đến người bệnh nhập viện với các biến chứng cấp tính, tăng áp lực thẩm thấu máu, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

“Nếu không được cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh có nguy cơ tử vong cao; trường hợp diễn biến nặng còn có thể dẫn đến tổn thương não, hôn mê và suy đa phủ tạng”, bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo người bệnh tiểu đường cần tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc, giảm liều, đổi thuốc hoặc thay thế thuốc điều trị bằng các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Nếu lo ngại tác dụng phụ hoặc gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn và điều chỉnh phù hợp, tuyệt đối không tự quyết định ngừng điều trị.

Bên cạnh đó, người bệnh cần theo dõi đường huyết thường xuyên tại nhà, duy trì chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý, tái khám đúng lịch.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, nhiễm khuẩn, mệt nhiều hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, không tự xử trí tại nhà.