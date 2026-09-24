Không trả tiền phép năm chưa nghỉ, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 283 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/9.

Công nhân tại một khu công nghiệp. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Nghị định số 283 có đề cập đến các quy định xử phạt các hành vi vi phạm về tiền lương.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 23 của Nghị định, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền nếu không trả hoặc trả không đủ tiền lương của người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng nếu thực hiện hành vi vi phạm với 1-10 người lao động; 10-20 triệu đồng với 11-50 người lao động; 20-30 triệu đồng với 51-100 người lao động; 30-40 triệu đồng với 101-300 người lao động; 40-50 triệu đồng đối với 301 người lao động trở lên.

Đáng chú ý, Điều 7 của Nghị định số 283 nêu rõ các mức phạt nói trên là dành cho cá nhân, còn mức phạt tiền cho tổ chức là gấp đôi các mức này. Do đó, tổ chức vi phạm các hành vi vi phạm nói trên có thể bị phạt tiền đến 100 triệu đồng.

Các mức phạt nói trên cũng áp dụng với hành vi không trả đủ tiền lương cho người lao động cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động hoặc trong thời gian đình công.

Những hành vi như trả lương không đúng hạn theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật... cũng bị áp dụng các mức phạt tương tự.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng lao động còn phải khắc phục hậu quả bằng cách trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động, tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.