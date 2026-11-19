Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Theo Kết luận số 118-KL/TW, tại Phiên họp ngày 30/10/2026, xem xét Tờ trình số 109-TTr/BTCTW, ngày 14/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án “Nghiên cứu mô hình tổ chức ngành dọc đối với các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra Nhà nước, hoạt động theo cơ chế lãnh đạo “song trùng” ở Trung ương và địa phương”, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận, cần tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên đối với những nội dung cần bảo đảm tính thống nhất, khách quan, chuyên nghiệp; đồng thời phát huy đầy đủ tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Để tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan kiểm tra, nội chính và thanh tra, theo Bộ Chính trị, cần cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành; không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước. Tập trung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của từng hệ thống; bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Đồng thời, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên với cấp ủy, chính quyền địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương.

Hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý “song trùng” theo hướng xác định rõ chủ thể lãnh đạo, quản lý trực tiếp và chủ thể chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; không chồng chéo thẩm quyền, không để nhiều chủ thể cùng quyết định một nội dung. Quy định cụ thể cơ chế phối hợp trong công tác cán bộ, chỉ đạo nghiệp vụ, thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát và xử lý khi có ý kiến khác nhau; bảo đảm thẩm quyền phải gắn với trách nhiệm và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của cơ quan Trung ương, cơ quan cấp trên trong định hướng phát triển ngành, lĩnh vực; thống nhất chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín, nể nang, né tránh.

Đặc biệt, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết. Mỗi nhiệm vụ, nội dung công việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đề ra những yêu cầu cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế đối với từng hệ thống: ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra của Đảng; ban nội chính; hệ thống thanh tra Nhà nước. Đồng thời, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ liêm chính, chuyên nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo và quản trị dữ liệu; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực gắn với trách nhiệm giải trình.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan theo thẩm quyền; hướng dẫn những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kết luận, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề vượt thẩm quyền./.