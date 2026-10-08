Không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế tại Gia Lai

Gia Lai không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế

Trong văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có ý kiến giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu điều chỉnh tên gọi, quy mô, thành phần tham gia và các nội dung liên quan.

Đặc biệt, chỉ đạo không tổ chức Festival cồng chiêng với quy mô quốc tế; các hoạt động cồng chiêng, văn hóa cộng đồng sẽ được kết nối với không gian hoa dã quỳ, núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Đồng thời tập trung vào trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc, lễ hội đường phố, trải nghiệm mùa hoa dã quỳ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, OCOP và quảng bá du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở VHTTDL lựa chọn bổ sung các đội cồng chiêng, nghệ nhân xuất sắc từ các làng tham gia Festival; thống nhất chủ trương thực hiện chương trình pháo hoa nghệ thuật bằng nguồn xã hội hóa, quy mô tùy khả năng huy động.

Đối với việc thực hiện Lễ mừng nhà rông mới tại làng Ia Gri, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu đảm bảo đầy đủ yếu tố gốc về văn hóa, nghi thức, nghi lễ cúng của người Gia Rai. Qua đó, qua đó ghi lại tư liệu, hệ thống và lưu trữ, bảo tồn các nghi lễ truyền thống của người Gia Rai.

Sở VHTTDL Gia Lai được giao lựa chọn bổ sung các đội cồng chiêng, nghệ nhân xuất sắc từ các làng tham gia Festival

Chương trình Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai và chuỗi các sự kiện phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, phát huy bản sắc văn hóa, yếu tố gốc của âm nhạc cồng chiêng, không gian văn hóa cồng chiêng, cảnh quan đặc trưng và vai trò chủ thể của nghệ nhân, cộng đồng các dân tộc thiểu số có sử dụng cồng chiêng.

Cùng với yêu cầu UBND xã Biển Hồ khẩn trương hoàn thiện hạ tầng tại núi lửa Chư Đang Ya, làng Ia Gri, UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án tổ chức xe điện phục vụ người dân, du khách tại khu vực Chư Đang Ya trong thời gian diễn ra Festival.

Trước đó, nhân kỷ niệm 21 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng tại Gia Lai 2026, diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11.

Theo đó, địa điểm diễn ra Festival tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận của tỉnh. Dự kiến quy tụ 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, trong đó có 22 đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong nước cùng một số quốc gia khu vực châu Á. Cùng tham gia còn có các câu lạc bộ, nhóm nhạc trên địa bàn tỉnh.

Thế nhưng bởi một số lý do khách quan, UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh kế hoạch, đổi tên thành Festival cồng chiêng Gia Lai 2026 để phù hợp với tình hình thực tế.