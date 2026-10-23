Không tổ chức cơ quan điều tra khu vực đối với lực lượng Công an nhân dân

Tại dự thảo luật mới, Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã được điều tra các vụ án rất nghiêm trọng nhưng có tình tiết đơn giản, chứng cứ rõ ràng. Quy định xuất phát từ thực tiễn nhằm xử lý tội phạm ngay tại cơ sở, khắc phục khó khăn khoảng cách địa lý và tối ưu hiệu quả khi tổ chức cơ quan điều tra tinh gọn ở 2 cấp. Trung tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, giải đáp về đề xuất mở rộng thẩm quyền điều tra cho Công an cấp xã.