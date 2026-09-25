Không thuộc diện 'người có công' vẫn được giao đất dành cho gia đình chính sách

Thanh tra Chính phủ vừa công bố thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại TP Hải Phòng thời kỳ 2008-2019.

Không phải người có công, đã có nhà ở nhưng vẫn được giao đất

Theo kết luận, đến ngày 31/12/2019, Hải Phòng quản lý 242.289 hồ sơ người có công, trong đó có 24.317 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Qua kiểm tra 483 hồ sơ người có công được hỗ trợ miễn, giảm tiền sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ chỉ ra 2 trường hợp không đảm bảo điều kiện, đối tượng được giao đất tại quỹ đất 10% dành cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn TP Hải Phòng gồm ông Trần Anh Tuấn, nguyên bí thư Đảng ủy phường Cát Bi, và bà Trần Thị Thanh, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn. Cả hai đều không phải người có công và đã có nhà ở.

Theo kết luận, ngày 11/12/2007, UBND TP Hải Phòng quyết định thu hồi 10% quỹ đất tại dự án phát triển nhà của Công ty TNHH Sao Sáng ở phường Đằng Lâm, quận Hải An giao UBND quận Hải An bố trí đất ở cho các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách.

Biên bản của Hội đồng xét duyệt giao đất quận Hải An ngày 30/9/2028 và ngày 23/6/2029 cho các hộ gia đình chính sách ghi rõ “không đồng ý giao đất cho hộ ông Trần Anh Tuấn, hộ bà Trần Thị Thanh vì không thuộc đối tượng người có công, không có khó khăn về nhà ở”. Cụ thể, ông Tuấn và bà Thanh đều đã có nhà ở tại phường Cát Bi.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ người có công tại TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau đó UBND TP Hải Phòng có hai văn bản chỉ đạo UBND quận Hải An giao đất cho hai người tại dự án. Căn cứ chỉ đạo của thành phố, ngày 30/12/2009, UBND quận Hải An ban hành quyết định phê duyệt, giao mỗi người 60m² đất, trị giá tiền sử dụng đất 108 triệu đồng/người, tương đương 18 triệu đồng/m².

Thanh tra Chính phủ xác định việc UBND TP Hải Phòng chỉ đạo giao đất cho hai người không phải người có công, không thuộc hộ gia đình chính sách, không đủ điều kiện “có khó khăn về nhà ở” tại quỹ đất dành cho đối tượng chính sách là vi phạm quy định, “không đảm bảo công bằng và mục tiêu của chính sách hỗ trợ người có công”.

Một trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất 3 lần

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện 17/483 hộ người có công được áp dụng hỗ trợ sai quy định. Trong đó 15 trường hợp là thân nhân liệt sĩ không hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hằng tháng nhưng được xét hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất, cao hơn mức 70% theo quy định. Số tiền hỗ trợ vượt mức là gần 530 triệu đồng.

Trường hợp bà Lê Thị T, trú quận Ngô Quyền cũ là thương binh hạng 4/4 và là vợ liệt sĩ, được miễn, giảm tiền sử dụng đất 3 lần. Thanh tra Chính phủ xác định việc được hỗ trợ 3 lần vi phạm quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ xét 1 lần cho một hộ gia đình.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP Hải Phòng rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong thời kỳ 2008-2019. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, 43 trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã bị ngành lao động - thương binh và xã hội thu hồi chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở, với tổng kinh phí đã hỗ trợ trước đó khoảng gần 1,387 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, khoản tiền này chưa được thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước.

Đối với 6 hộ người có công được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư phục vụ dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc miễn, giảm “chưa đảm bảo căn cứ theo quy định”, có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của người có công trong bồi thường, giao đất tái định cư.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra kiến nghị UBND TP Hải Phòng tổ chức rà soát, thu hồi số tiền miễn, giảm sai quy định của 17 trường hợp. Đồng thời, kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định pháp luật việc giao đất trong quỹ đất 10% dành cho đối tượng chính sách đối với ông Trần Anh Tuấn và bà Trần Thị Thanh; chỉ đạo, rà soát thu hồi đầy đủ về ngân sách nhà nước theo quy định số tiền hỗ trợ xây, sửa nhà ở đối với 43 trường hợp đã bị thu hồi chế độ chính sách người có công, trợ cấp thương binh, số tiền tạm tính là 1.387 tỷ đồng.