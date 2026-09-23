Không thích tình cảm hời hợt: 5 cung hoàng đạo yêu là có trách nhiệm đến cùng

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Đã yêu là nghiêm túc đến cùng

Kim Ngưu rất “chậm” khi bước vào một mối quan hệ yêu đương. Ban đầu họ khá lạnh lùng, nhưng một khi đã yêu, họ sẽ ngày càng bị lún sâu vào thế giới tình cảm và hết lòng vì người ấy, theo Phụ nữ mới.

Người thuộc cung hoàng đạo này không nhất thiết lúc nào cũng nói những lời lãng mạn. Thay vào đó, họ thường thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể: quan tâm đến cuộc sống của người yêu, nhớ những điều đối phương thích và cố gắng vun đắp cho tương lai chung.

Kim Ngưu cũng có phần kín đáo và khó đoán. Chính sự trầm ổn ấy đôi khi khiến tình cảm của họ không dễ nhận ra ngay, nhưng khi đã yêu sâu, họ thường rất hết lòng.

Kim Ngưu thường thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể: quan tâm đến cuộc sống của người yêu, nhớ những điều đối phương thích và cố gắng vun đắp cho tương lai chung. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Luôn để tâm đến cảm xúc của người mình yêu

Được cai trị bởi hành tinh sắc đẹp – sao Kim, đối với Thiên Bình, tình yêu có một vẻ đẹp ma mị không thể chối bỏ. Điều này khiến họ luôn đi tìm cảm giác say đắm trong tình yêu. Tình yêu chính là nguồn năng lượng giúp họ kiên trì cố gắng mỗi ngày, theo Tạp chí Phái đẹp.

Họ thường không muốn người yêu phải chịu cảm giác bị bỏ rơi hay không được quan tâm. Vì thế, Thiên Bình có xu hướng suy nghĩ trước khi hành động, cân nhắc xem lời nói và cách ứng xử của mình có thể ảnh hưởng thế nào đến người bên cạnh.

Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ, dễ gần, Thiên Bình đôi khi lại khá nhạy cảm. Họ có thể tha thứ cho một lỗi lầm nhưng không dễ dàng quên đi cảm giác tổn thương.

Khi tình yêu đủ sâu sắc, Thiên Bình sẽ rất coi trọng việc bảo vệ mối quan hệ. Họ muốn cả hai cùng chia sẻ, thấu hiểu và có trách nhiệm với những gì đã lựa chọn.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Thẳng thắn, nhiệt tình và luôn biết cách quan tâm

Nhân Mã thường mang đến cảm giác vui vẻ và nhiều năng lượng cho người ở bên cạnh. Trong chuyện tình cảm, họ cũng có xu hướng thể hiện cảm xúc khá trực tiếp thay vì khiến đối phương phải đoán già đoán non.

Một khi quan tâm đến ai, Nhân Mã có thể âm thầm ghi nhớ những sở thích, thói quen và điều khiến người ấy vui. Họ không nhất thiết thể hiện sự chăm sóc theo cách quá cầu kỳ mà thường lựa chọn những hành động tự nhiên, gần gũi.

Điểm đáng chú ý là Nhân Mã khá cởi mở trong giao tiếp. Người yêu có thể dễ dàng chia sẻ với họ nhiều chuyện, kể cả những vấn đề khó nói.

Bởi vậy, ở bên một Nhân Mã, đối phương thường có cảm giác mình vừa có người yêu, vừa có một người bạn đồng hành có thể lắng nghe và chia sẻ.

Nhân Mã thường mang đến cảm giác vui vẻ và nhiều năng lượng cho người ở bên cạnh. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Ít nói lời hoa mỹ nhưng coi trọng lời hứa

Ma Kết là cung Hoàng đạo vô cùng có trách nhiệm với tất cả mọi việc, trong tình yêu cũng vậy, chỉ cần tìm được người thích hợp, Ma Kết sẽ luôn để tâm và coi việc chăm sóc người yêu là trách nhiệm của bản thân.

Ma Kết có xu hướng suy nghĩ thực tế, trưởng thành và nghiêm túc khi bước vào một mối quan hệ. Họ không quá giỏi nói những lời ngọt ngào hay tạo ra những màn lãng mạn bất ngờ, nhưng lại coi trọng việc giữ lời.

Với Ma Kết, đã nói sẽ làm thì thường muốn biến lời nói thành hành động. Họ cũng không thích những mối quan hệ thiếu rõ ràng hoặc chỉ tồn tại dựa trên cảm xúc nhất thời.

Đôi khi chính sự khô khan ấy khiến Ma Kết bị hiểu lầm là không đủ lãng mạn. Thực tế, tình cảm của họ thường được thể hiện qua những việc rất đời thường: giữ lời hứa, cùng người yêu giải quyết vấn đề và cố gắng xây dựng một tương lai ổn định.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Tinh tế, tình cảm và luôn nhớ những điều nhỏ nhất

Cự Giải là một trong những cung hoàng đạo nổi bật bởi sự nhạy cảm và giàu tình cảm. Khi yêu, họ thường dành nhiều sự quan tâm cho cảm xúc của đối phương.

Cự Giải có khả năng quan sát khá tinh tế. Đôi khi người yêu chưa kịp nói ra điều gì, họ đã nhận thấy những thay đổi nhỏ trong thái độ hoặc tâm trạng.

Sự quan tâm của Cự Giải thường không quá phô trương. Họ có thể nhớ ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, món ăn người yêu thích hay một thói quen rất nhỏ của đối phương.

Đặc biệt, Cự Giải coi trọng gia đình và những mối quan hệ thân thiết. Khi đã xác định người yêu là một phần quan trọng trong cuộc sống, họ thường muốn chăm sóc, bảo vệ và cùng người ấy xây dựng cảm giác gắn kết lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.