Không Thể Thay Thế tạo cơn sốt, liệu có vượt qua Đầu Xuân Tươi Sáng?

Bộ phim do Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân đóng chính có thời điểm vươn lên Top 1 Netflix Việt Nam, đồng thời nhận được nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tác phẩm liên tục được đặt cạnh Đầu Xuân Tươi Sáng bởi có nhiều điểm tương đồng trong bối cảnh và cách xây dựng nhân vật. Tuy nhiên, càng theo dõi, khán giả càng nhận ra hai bộ phim đi theo những hướng khác nhau.

Không Thể Thay Thế lấy bối cảnh Bắc Kinh, giống Đầu Xuân Tươi Sáng. Cả hai cùng khai thác môi trường công sở, trong đó nữ chính bắt đầu hành trình trưởng thành sau khi bước vào nơi làm việc. Nam chính đều là những người có năng lực, vị trí và kinh nghiệm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nữ chính.

Không Thể Thay Thế đang tạo được hiệu ứng tích cực sau khi lên sóng.

Những điểm tương đồng khiến Không Thể Thay Thế được ví như "Đầu Xuân Tươi Sáng phiên bản 2.0". Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở trọng tâm nội dung. Nếu Đầu Xuân Tươi Sáng thiên về câu chuyện tình yêu giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào, thì Không Thể Thay Thế dành nhiều đất hơn cho sự nghiệp, những thử thách nơi công sở và quá trình nhân vật tự khẳng định năng lực.

Triệu Kim Mạch vào vai Từ Trì, cô gái được xây dựng theo hình tượng "hắc liên hoa". Nhân vật chủ động, quyết đoán và không quá phụ thuộc vào tuyến tình cảm. Hành trình phát triển nghề nghiệp của Từ Trì trở thành một trong những điểm được khán giả chú ý, đặc biệt khi cô phải liên tục đối mặt với những tình huống cạnh tranh và áp lực trong công việc.

Những điểm tương đồng khiến Không Thể Thay Thế được ví như "Đầu Xuân Tươi Sáng phiên bản 2.0".

Ngụy Đại Huân đảm nhận Diệp Tín Chi, nhân vật có khả năng tính toán và xử lý vấn đề sắc sảo. So với Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên, Diệp Tín Chi có thể chưa tạo được hình tượng tổng tài rõ nét bằng. Bù lại, nhân vật được khai thác nhiều hơn ở khía cạnh đấu trí và năng lực trong môi trường doanh nghiệp.

Sự khác biệt về cách xây dựng nhân vật cũng tạo nên hai màu sắc riêng. Đầu Xuân Tươi Sáng phù hợp với khán giả yêu thích ngôn tình và chuyện tình cảm, trong khi Không Thể Thay Thế có lợi thế với nhóm người xem thích câu chuyện công sở, nhịp phim nhanh và hành trình phát triển sự nghiệp.

Triệu Kim Mạch vào vai Từ Trì, cô gái được xây dựng theo hình tượng "hắc liên hoa".

Dù đang có khởi đầu thuận lợi, vẫn còn sớm để khẳng định Không Thể Thay Thế có thể vượt qua sức hút đường dài của Đầu Xuân Tươi Sáng. Tuy nhiên, những phản hồi tích cực cùng thành tích trên nền tảng trực tuyến cho thấy bộ phim đang dần thoát khỏi cái bóng của tác phẩm trước để tạo dấu ấn riêng.