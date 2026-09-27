Không thể suy diễn sai trái đường lối của Đảng ta về kiều bào

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, gồm các quan chức của Liên hợp quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. ảnh TTXVN

Trong không khí thân mật, ấm áp tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Thông tin tới cộng đồng về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đã có những bước phát triển rất quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng-an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác. Từ những khác biệt và đau thương của quá khứ, hai nước đã từng bước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, phát triển và chia sẻ lợi ích chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, luôn hướng về quê hương, nguồn cội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối. Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua chiến tranh, chia cắt với nhiều đau thương, mất mát, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn các thế hệ con cháu được thừa hưởng những giá trị tốt đẹp mà hòa bình mang lại, đó là một cuộc sống bình yên, tự do lao động, học tập, sáng tạo, là lòng nhân ái, sự bao dung, niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sống động khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, quan tâm sâu sắc đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đây là sự kế thừa tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp nói trên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên mạng xã hội của một số hội nhóm, cá nhân chống đối ở hải ngoại đã xuất hiện những bài viết suy diễn, bóp méo bản chất sự việc, cố tình làm sai lệch thông điệp, đường lối nhất quán của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Đây là thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng chống phá ở hải ngoại, nhất là khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tham dự các hội nghị, sự kiện quốc tế, thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Thực tế, Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Ngay sau khi Nghị quyết số 23-NQ/TW được ban hành, trên không gian mạng xuất hiện các thông tin, bài viết vu cáo rằng Nghị quyết số 23 “nhằm mở rộng hoạt động an ninh ra hải ngoại”; “gia tăng theo dõi cộng đồng tại nước sở tại, núp dưới danh nghĩa bảo vệ người Việt Nam ở nước ngoài”; “đặt ra các nguy cơ đàn áp xuyên quốc gia”; “Đảng Cộng sản đang tìm cách khai thác, vắt kiệt nhân tài, vật lực của người Việt hải ngoại”…

Các đối tượng còn rêu rao Nghị quyết số 23-NQ/TW được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ” nhằm đánh lừa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, quy chụp chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt ở nước ngoài không đồng bộ, thiếu nhất quán, thiên vị, chỉ ưu ái một bộ phận nhỏ và “xa rời thực tế cuộc sống của người Việt ở nước ngoài”.

Một số đối tượng còn đưa ra những lý lẽ cho rằng, thay vì vận động kiều bào, Việt Nam cần thay đổi thể chế, thay đổi vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng bằng đa đảng, từ bỏ CNXH và đi theo con đường TBCN thì mới nhận được sự ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài. Những luận điệu này đã cố tình bỏ qua toàn bộ tinh thần hòa hợp dân tộc trong chính sách của Đảng và Nhà nước suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, các thế lực thù địch thường lợi dụng một số vụ việc liên quan đến tranh chấp pháp lý, bảo hộ công dân để quy kết rằng Nhà nước không bảo vệ kiều bào, gây nhiễu loạn thông tin và xuyên tạc Nhà nước ta “chỉ quan tâm đến kiều hối còn cuộc sống, quyền lợi của kiều bào thì bị bỏ mặc”, “chính sách chỉ phục vụ lợi ích nhóm”, “có sự phân biệt đối xử khi kiều bào trở về nước”…

Từ đó, các đối tượng vu cáo chính quyền trong nước không thực sự muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc mà chỉ lợi dụng chính sách này để “bòn rút” nguồn ngoại tệ của người Việt Nam ở nước ngoài. Họ tạo nghi kỵ giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, làm suy yếu sự gắn kết giữa người dân trong nước với kiều bào, cho rằng chủ trương hòa hợp hòa giải, đại đoàn kết và bảo tồn tiếng Việt chỉ là “chiêu bài” nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Những luận điệu trên xuất phát từ những cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, thù hận, nhận thức và hành động sai trái, họ không đại diện cho đại đa số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Luận điệu đó đi ngược xu thế thời đại, cản trở sự gắn kết của người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương; lôi kéo, tập hợp lực lượng đối lập hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam với quốc tế, tác động đến sự ổn định chính trị, an ninh quốc gia và sự phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Ảnh TTXVN.

Nhìn tổng thể, mặc dù sống xa Tổ quốc nhưng đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về nguồn cội, gắn bó với gia đình, quê hương, đất nước. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong hơn 80 năm qua đã có những đóng góp to lớn về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiều người bằng năng lực, uy tín và vai trò của mình trở thành cầu nối giữa người Việt Nam với các quốc gia sở tại. Vì vậy, những tiếng nói đơn độc, lạc lõng chống phá không thể làm phai nhạt ý nghĩa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015; Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021; Quyết định số 1334/QĐ-TTg ngày 10/11/2023… Người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa, kinh doanh, giao lưu nhân dân và quảng bá hàng hóa Việt Nam. Hiện nay, Nghị quyết 23-NQ/TW tiếp tục khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết 23-NQ/TW đã thể hiện tầm nhìn và sự chuyển hướng về tư duy của Đảng, Nhà nước ta, không chỉ là sự tiếp nối của công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong hơn hai thập kỷ qua mà còn mở ra một cách tiếp cận mới, từ vận động sang đồng hành, từ huy động sang kiến tạo, từ những kết nối riêng lẻ sang xây dựng mạng lưới và từ nguồn lực tiềm năng sang nguồn lực phát triển, đưa những giá trị của Việt Nam đến gần hơn với quốc gia sở tại và lan tỏa với quốc tế.

Đây là bước phát triển mới trong nhận thức khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia. Sức mạnh của Việt Nam giờ đây không chỉ được đo bằng những nguồn lực hiện hữu trong lãnh thổ quốc gia mà còn bao gồm nguồn lực trí tuệ, kinh tế, khoa học-công nghệ, văn hóa và quan hệ quốc tế của hơn 6,5 triệu đồng bào trên khắp thế giới. Với vị thế đó, người Việt Nam ở nước ngoài vừa là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, vừa là lực lượng đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vai trò, vị thế, uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Đại bộ phận người dân đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, dần dần tạo chỗ đứng vững chắc và có tiềm lực đáng kể về tri thức, trình độ khoa học, kỹ thuật. Không chỉ đóng góp bằng những nguồn lực đầu tư và chất xám, người Việt Nam ở nước ngoài còn tích cực bảo tồn, lan tỏa văn hóa Việt.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, lần đầu tiên có khối diễu hành riêng của người Việt Nam ở nước ngoài. Đông đảo phóng viên kiều bào từ Đức, Bỉ, Mỹ, Canada… về tham dự các hoạt động, đăng tải tin bài, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển. Bằng tình cảm, tâm huyết với đất nước, đã có hơn 2.300 ý kiến đóng góp của kiều bào đối các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, gần 400 thư chúc mừng Đại hội. Đây là minh chứng rõ nét, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta đối với kiều bào.