Không thể 'quýt' làm, 'cam' bị kiểm tra

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng vào cuộc kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh khâu nhục trên địa bàn và khẳng định, đó không phải là sản phẩm xuất xứ từ tỉnh. Cuối cùng, qua phối hợp xác minh thì phát hiện đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên có địa chỉ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Ảnh minh họa: congan.quangngai.gov.vn

Lâu nay, như một lẽ đương nhiên, cứ sau mỗi vụ việc nổi cộm là các ngành chức năng hoặc chính quyền địa phương lại chỉ đạo ra quân tổng kiểm tra, rà soát tổ chức, cá nhân hay cơ sở đứng chân trên địa bàn về vấn đề liên quan. Việc này không sai, tuy nhiên, kiểm tra đại trà theo kiểu “phong trào” như vậy rất dễ gây lãng phí nguồn lực xã hội và phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở làm ăn chân chính. Bởi chí ít, họ cũng bị tổn hao nguồn lực do phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và nhiều mặt khác phục vụ kiểm tra... Chưa kể, nhiều tiêu cực cũng dễ nảy sinh trong quá trình này.

Kiểm tra khi có vụ việc hoặc phản ánh, dấu hiệu vi phạm là cần thiết để làm sạch môi trường sản xuất, kinh doanh, nhưng cần đúng người, đúng việc, đúng cách, đúng chỗ. Đó mới là "chìa khóa" để vừa giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, vừa tạo không gian thông thoáng cho phát triển. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần thay đổi tư duy, cách thức quản lý, kiểm tra theo hướng: Nắm chắc tình hình, địa bàn, phối hợp chặt chẽ và lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra dựa trên căn cứ rõ ràng, tránh tùy tiện. Đối với cơ sở tuân thủ tốt cần được ghi nhận để giảm tần suất kiểm tra; nơi có thông tin bất thường hoặc dấu hiệu vi phạm phải được xác minh, xử lý kịp thời. Như vậy mới tránh được tình trạng “quýt” làm, “cam” bị vạ lây.