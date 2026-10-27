Không thể mang tư duy cũ để làm truyền thông trong kỷ nguyên số

Các chuyên gia đang hướng dẫn xây dựng và quản lý trên kênh TikTok cho học viên tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng, sản xuất và lan tỏa nội dung truyền thông trên nền tảng TikTok; góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và du lịch tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội đã thay đổi hoàn toàn. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, ưu tiên tiếp cận thông tin qua các video ngắn, hình ảnh trực quan và tương tác đa chiều thay vì các văn bản dài dòng. Các nền tảng truyền thông mới hiện nay không đơn thuần là công cụ giải trí mà đã trở thành “mặt trận truyền thông” hiệu quả. Một video 30 giây về người nghệ nhân giữ tiếng cồng chiêng, đồi hoa dã quỳ rực rỡ hay clip hướng dẫn trải nghiệm ẩm thực đều có thể tạo nên làn sóng lan tỏa hàng triệu lượt xem.

“Muốn chuyển đổi số thành công, công tác truyền thông chính sách và quảng bá địa phương phải đi trước một bước. Chúng ta không thể mang tư duy cũ của thập kỷ trước để làm truyền thông trong kỷ nguyên số”, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Du Lịch Gia Lai khẳng định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Gia Lai lưu ý các học viên cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: “Nội dung là cốt lõi - Thông điệp phải chuẩn xác - Cách thể hiện phải sáng tạo - Kiểm duyệt phải chặt chẽ”. Càng sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quay, dựng, biên tập, mỗi người càng phải làm chủ nội dung, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tuân thủ bản quyền, giữ gìn thuần phong mỹ tục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện đúng các quy định pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị, hơn 300 học viên được chuyên gia Phạm Minh Trang, Giám đốc Quản lý đối tác TikTok Việt Nam trình bày, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về xây dựng, quản lý kênh TikTok; kỹ năng sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, quay dựng video ngắn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất sản phẩm truyền thông…

Các học viên tại Hội nghị.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, đang trở thành kênh tiếp cận thông tin phổ biến, có sức lan tỏa nhanh chóng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Việc đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng hiệu quả các nền tảng số là yêu cầu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách và giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân.