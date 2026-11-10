Không thể lấy danh nghĩa dạy dỗ để biện minh cho bạo hành trẻ em

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú - cha ruột bạo hành con về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ảnh: CATH

2 bé gái bị cha ruột bạo hành thương tâm

Ngày 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc Nguyễn Văn Tú (thường gọi "Tú Lơ", sinh năm 1984, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) dùng gậy đánh hai con gái ruột là cháu N.B.N. (sinh năm 2010) và N.T.V. (sinh năm 2013), khiến cả hai bị thương.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng hơn 11 giờ ngày 22/10, Nguyễn Văn Tú đi đón con gái là N.T.V. đi học về. Sau khi chuẩn bị cơm nước, người này gọi hai con ra ăn nhưng cả hai vẫn ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê chơi điện thoại, Nguyễn Văn Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N.B.N. Thấy chị bị đánh, cháu N.T.V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị cha đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu ra ngoài và tiếp tục đánh nhiều phát vào vùng mông.

Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N.B.N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Tối cùng ngày, khi đi làm về, phát hiện hai con bị thương, vợ của Nguyễn Văn Tú đưa các con đến bệnh viện. Theo kết quả giám định, cháu N.B.N. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, còn cháu N.T.V. là 2%. Khi xảy ra sự việc, cả 2 cháu N.B.N. và N.T.V. đều dưới 16 tuổi.

Những vết thương trên cơ thể con gái do Nguyễn Văn Tú dùng gậy đánh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 9/11, Công an phường Hạc Thành cho biết đã phối hợp xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Tú.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người này từng bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích năm 2006. Năm 2009 bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Năm 2011, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ trẻ em bị bạo lực ngay trong chính gia đình - nơi các em đáng lẽ phải được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Đáng lo ngại, không ít người vẫn có quan niệm sử dụng đòn roi là cách dạy con, lấy lý do trẻ không nghe lời, mắc lỗi hoặc không tuân thủ yêu cầu của cha mẹ để biện minh cho hành vi đánh đập trẻ.

Thực tế, giáo dục trẻ em cần sự kiên nhẫn, hướng dẫn và tôn trọng, không phải bằng sự áp đặt hay bạo lực. Những trận đòn không giúp trẻ nhận thức đúng sai một cách tích cực mà có thể khiến các em sợ hãi, tổn thương tâm lý, mất niềm tin vào người thân, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến quá trình phát triển.

Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi bạo hành trẻ em

Bạo hành trẻ em là vấn đề xã hội đáng lo ngại. Việc bạo hành không chỉ gây thương tích, thậm chí đe dọa tính mạng, mà còn để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ. Bạo lực có thể xảy ra trong gia đình, trường học hoặc tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây), từ năm 2020 đến tháng 9/2023, cả nước ghi nhận 7.883 trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại, trong đó hơn 80% là các trường hợp xâm hại tình dục. Đây là những trường hợp được báo cáo, trong khi thực tế có thể còn nhiều vụ việc chưa được phát hiện hoặc trình báo.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, hành hạ và ngược đãi trẻ em. Khoản 1 Điều 37 Hiến pháp năm 2013 quy định trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục; nghiêm cấm các hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

Cụ thể hóa quy định này, Luật Trẻ em năm 2016 xác định trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc hoặc xâm hại. Luật cũng quy định 15 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có các hành vi tước đoạt quyền sống, xâm hại tình dục, bạo lực, bóc lột, mua bán, bỏ rơi và bỏ mặc trẻ em. Đồng thời, luật quy định trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 cũng nghiêm cấm các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và các hành vi khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với thành viên gia đình. Điều này khẳng định gia đình không phải là nơi có thể tùy tiện sử dụng bạo lực đối với trẻ em dưới bất kỳ danh nghĩa nào.

Đối với người có hành vi bạo hành trẻ em, tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Nghị định số 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ, các hành vi vi phạm quyền trẻ em có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt khác nhau tùy hành vi. Trong đó, một số hành vi không thông báo, không cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ em bị xâm hại có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Theo khoản 2 điều này, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 6 năm nếu thuộc một trong các trường hợp luật định, trong đó có hành vi phạm tội đối với từ 2 người trở lên hoặc đối với người dưới 16 tuổi.

Đối với vụ việc tại Thanh Hóa, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Việc xác định trách nhiệm hình sự và hình phạt cụ thể sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét trên cơ sở chứng cứ, tính chất hành vi và các quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, xử lý nghiêm người có hành vi bạo hành không phải là giải pháp duy nhất. Điều quan trọng là phải chủ động ngăn chặn bạo lực trước khi trẻ phải chịu những tổn thương nghiêm trọng. Cha mẹ cần thay đổi nhận thức về phương pháp giáo dục, không sử dụng đòn roi, lời lẽ xúc phạm hay các hình thức đe dọa để kiểm soát con cái.

Gia đình, nhà trường và cộng đồng cần quan tâm đến những biểu hiện bất thường về tâm lý, sức khỏe, hành vi của trẻ; kịp thời tìm hiểu, hỗ trợ khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị đánh đập, hành hạ hoặc xâm hại. Khi phát hiện vụ việc, người dân cần thông báo, tố giác đến cơ quan chức năng để trẻ được bảo vệ và can thiệp kịp thời.

Trẻ em có quyền được sống trong môi trường an toàn, được yêu thương, tôn trọng và bảo vệ. Giáo dục trẻ em phải bắt đầu từ sự yêu thương và trách nhiệm, không phải từ những trận đòn roi gây tổn thương cả thể chất và tinh thần của trẻ.