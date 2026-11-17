Các thầy, cô giáo rạng ngời trong Lễ tuyên dương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và phát biểu ý kiến.

Báo cáo tại Lễ tuyên dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, nhìn lại chặng đường 81 năm xây dựng và phát triển nền giáo dục cách mạng Việt Nam, 72 năm xây dựng và trưởng thành của ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô, các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo đã luôn tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.

Các đại biểu, thầy, cô giáo tham dự Lễ tuyên dương. (Ảnh: TTXVN)

Ngành giáo dục Thủ đô đang đứng trước một vận hội phát triển mới, đồng thời cũng phải đảm nhận những trọng trách lớn lao hơn. Hà Nội không chỉ cần phát triển một nền giáo dục có quy mô lớn, chất lượng cao, mà còn phải là nơi khởi nguồn những ý tưởng mới, những mô hình giáo dục tiên tiến, những con người có tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến; góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Nhìn lại năm học vừa qua và những tháng đầu của năm học mới, các thầy, cô giáo có quyền vui trước những chuyển biến tích cực của toàn ngành. Trong bối cảnh quy mô giáo dục lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao, hoạt động dạy và học vẫn được duy trì ổn định; công tác thi, tuyển sinh được tổ chức nghiêm túc; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền báo cáo tại Lễ tuyên dương. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đặc biệt là chúc mừng 422 tập thể điển hình tiên tiến và 228 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn hàng đầu cả nước, Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 12/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị; xác định giáo dục và đào tạo là nền tảng chiến lược để xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại và phát triển bền vững.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới các thầy, cô giáo và chỉ đạo định hướng ngành giáo dục Thủ đô. (Ảnh: TTXVN)

Đến nay, Hà Nội đã ban hành cơ bản đầy đủ, toàn diện hệ thống các văn bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển giáo dục và đào tạo để chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Toàn ngành giáo dục và đào tạo của Thủ đô đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Đó là chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng thứ hai cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp. Học sinh Thủ đô đã giành được 207 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; đạt 7 Huy chương tại các kỳ Olympic quốc tế (gồm 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng).

Năm thứ hai liên tiếp, học sinh Hà Nội xuất sắc giành ngôi quán quân Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Đã tổ chức thành công Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026 tại Hà Nội và tại cuộc thi này, học sinh Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. Ngoài ra, việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO cũng mở ra cơ hội mới để thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời. Cùng với đó, toàn ngành nỗ lực đổi mới quản lý, chuyển đổi số, duy trì nền nếp và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Các thầy, cô giáo được trao thưởng tại Lễ tuyên dương. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, đằng sau những thành tích nổi bật của ngành giáo dục chính là tâm huyết và công sức của hàng vạn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Đó là những thầy, cô giáo tận tụy ở các trường đông học sinh, kiên trì ở những địa bàn còn khó khăn; là những giáo viên mầm non chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ; là thầy cô giáo trường phổ thông miệt mài phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu; là những nhà giáo lặng lẽ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em thêm tự tin, không bỏ cuộc trước thử thách... Mỗi thầy cô, bằng tri thức, tình yêu thương và sự nêu gương, đã và đang góp phần tạo nên chất lượng, bản sắc và niềm tin đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của Thủ đô.

Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị toàn ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ và hạnh phúc của học sinh làm trung tâm. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo; xây dựng trường học an toàn, nhân văn, nơi mọi học sinh đều được tôn trọng và có cơ hội phát triển. Quan tâm thu hẹp chênh lệch về điều kiện dạy và học giữa các khu vực, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Đặt việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo ở vị trí then chốt. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm và kỹ năng số; khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ giáo viên.

Đồng thời, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp, an toàn và hiệu quả. Công nghệ có thể mở rộng không gian học tập, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, truyền cảm hứng và nêu gương của người thầy. Mỗi nhà giáo cần tiếp tục là người dẫn dắt học sinh biết chọn lọc thông tin, tư duy độc lập, học tập có trách nhiệm và ứng xử nhân văn trong môi trường số.

Cùng với đó, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội; khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần học tập suốt đời của người Hà Nội. Mỗi cơ sở giáo dục cần là một không gian nuôi dưỡng tài năng, sự tử tế và khát vọng vươn lên; mỗi thầy cô tiếp tục là tấm gương về đạo đức, tự học, đổi mới và sáng tạo. Sự trưởng thành của học trò hôm nay chính là nền tảng cho nguồn nhân lực và sức sáng tạo của Thủ đô ngày mai.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Thành ủy trân trọng tri ân các thế hệ nhà giáo và tin tưởng ngành giáo dục và đào tạo Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý của mình, vì mục tiêu xây dựng Hà Nội thật sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo và xứng đáng là “Thành phố học tập toàn cầu”.