Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 31/10.

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về tình hình kinh tế - xã hội, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến tâm huyết đã chỉ ra những bất cập về chính sách trong giáo dục; yêu cầu bảo vệ trẻ em trên không gian mạng...

Mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình

Nhấn mạnh giáo dục là sự nghiệp trồng người, chính sách phải có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản và thực hiện nhất quán, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) chỉ rõ những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng của lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội.

“Mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy, phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố đủ sớm và có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng. Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới; nhà trường, giáo viên bị động điều chỉnh việc dạy và học. Đổi mới phải giúp học sinh học thực chất, giáo viên yên tâm dạy học và gia đình tin tưởng vào nhà trường. Cùng với trang bị tri thức hiện đại, ngoại ngữ và kỹ năng, cần coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân bằng phương pháp sinh động, gắn với trải nghiệm thực tế”, đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh.

Khi trẻ em bước vào thế giới số, chúng ta đã thực sự bảo vệ các em đến đâu?

Trước tốc độ tham gia không gian mạng của trẻ em hiện nhanh hơn nhiều so với năng lực bảo vệ từ phía gia đình, nhà trường, quy định pháp luật và các nền tảng số, đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) cho rằng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội to lớn cho tương lai đất nước, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi lớn: khi trẻ em bước vào thế giới số, chúng ta đã thực sự bảo vệ các em đến đâu?

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên).

Phân tích và chỉ rõ những rủi ro và hệ lụy đối với trẻ em trên các nền tảng số, cùng việc phân định trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường, đại biểu Nguyễn Văn Huy cũng cho rằng khi các nền tảng mạng xã hội chưa chủ động ngăn chặn người lạ tiếp cận trẻ em và chưa kịp thời xử lý các nội dung nguy hại, thì việc chỉ dồn trách nhiệm quản lý về phía gia đình là hoàn toàn chưa thỏa đáng.

Đánh giá cao việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2026–2030 đã tạo tiền đề quan trọng nhằm huy động sức mạnh của các bộ, ngành, địa phương, nhà trường, gia đình và các doanh nghiệp công nghệ, tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Văn Huy cơ chế phối hợp liên ngành, phân định thẩm quyền, bố trí nguồn lực và ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các nền tảng số vẫn cần phải được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Từ thực tiễn trên, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị:

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thứ nhất, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật về trẻ em, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của các nhà cung cấp nền tảng số; đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2026–2030, làm rõ chế tài buộc các nền tảng phải chủ động ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung xâm hại, giải quyết phản ánh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ hai, Chính phủ phân công rõ ràng cơ quan đầu mối chủ trì, bảo đảm nguồn lực thực hiện, xác định rõ thời hạn và mục tiêu cụ thể; đồng thời xây dựng quy trình phối hợp liên thông từ khâu tiếp nhận thông tin, xác minh dữ liệu, bảo vệ nạn nhân cho đến xử lý vi phạm, bảo đảm trẻ em và các gia đình luôn có một đầu mối hỗ trợ kịp thời, dễ tiếp cận.

Thứ ba, các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường điều tra, triệt phá các loại tội phạm công nghệ cao xâm hại trẻ em, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức hỗ trợ nạn nhân; đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng số, văn hóa an toàn mạng, phòng chống bắt nạt trực tuyến và triển khai công tác tham vấn tâm lý học đường…