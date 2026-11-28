Những lo ngại phía sau con số xuất khẩu ấn tượng

Sầu riêng đang trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của nông nghiệp Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 3,86 tỷ USD, chiếm khoảng 45,1% giá trị xuất khẩu rau quả cả nước. Tuy nhiên, đằng sau tốc độ tăng trưởng ấn tượng là những vấn đề đáng lo ngại về chất lượng, an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất và khả năng kiểm soát vật tư đầu vào.

Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đầu tư cho chất lượng chưa theo kịp tốc độ mở rộng diện tích, khiến sản phẩm thiếu đồng đều, tỷ lệ quả loại A còn thấp, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh. Giai đoạn tăng trưởng nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại; trọng tâm thời gian tới phải chuyển từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Áp lực càng lớn khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là yêu cầu kiểm soát Cadimi (Cd), chất Vàng O và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cần phân biệt rõ, Cadimi là kim loại nặng có thể tồn tại trong đất, nước và xâm nhập vào cây trồng thông qua quá trình hấp thụ; đây là chất ô nhiễm cần kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, Vàng O là phẩm màu công nghiệp không được phép sử dụng trong thực phẩm.

Kiểm soát chất lượng sầu riêng phải đồng thời từ kiểm soát đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Việc phát hiện các chất không được phép sử dụng hoặc hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng trong sản phẩm có thể khiến lô hàng không đáp ứng điều kiện nhập khẩu, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, người trồng và uy tín nông sản Việt Nam. Thực tế này cho thấy, nếu chỉ kiểm tra sản phẩm ở khâu cuối cùng thì khó có thể xử lý tận gốc nguy cơ. Kiểm soát an toàn thực phẩm phải bắt đầu từ đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kéo dài đến thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển.

Kiểm soát từ gốc, không để người nông dân đơn độc

Thực tế kiểm nghiệm cho thấy nguy cơ tồn dư Cadimi cần được nhìn nhận nghiêm túc. Theo ông Huỳnh Thanh Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện Cây ăn quả miền Nam, khảo sát năm 2025 trên 63 mẫu đất vườn sầu riêng cho thấy khoảng 60% số mẫu có hàm lượng Cadimi trên 0,05mg/kg đất. Trong hơn 300 mẫu cơm sầu riêng được kiểm nghiệm, có 5% số mẫu vượt ngưỡng 0,05mg/kg theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Theo ông Lộc, tình trạng lạm dụng vật tư hóa học đang tác động tiêu cực đến sức khỏe đất. Để hạn chế nguy cơ, cần giám sát chất lượng đất, nước và vật tư nông nghiệp ngay tại vùng trồng; tăng sử dụng phân hữu cơ, cải thiện độ pH và cân đối dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây.

Ở góc độ quản lý, ông Tô Văn Huấn, chuyên viên Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho rằng, ngành sầu riêng cần chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng, rà soát vùng sản xuất theo quy hoạch, tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Sản xuất còn chủ yếu ở quy mô nông hộ, việc áp dụng quy trình kỹ thuật, sử dụng vật tư và ghi chép nhật ký canh tác chưa đồng nhất, gây khó khăn cho kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Theo số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 2/11/2026, cả nước có 1.577 mã số vùng trồng và 274 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động, với tổng diện tích gần 47.000ha, sản lượng ước khoảng 1,175 triệu tấn. Cục cũng đã đề nghị phía Trung Quốc xem xét bổ sung 576 mã số vùng trồng, 303 mã số cơ sở đóng gói; đồng thời gửi kết quả khắc phục đối với 86 mã số vùng trồng và 83 mã số cơ sở đóng gói theo yêu cầu.

Những con số này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quả quản lý mã số vùng trồng, không chỉ dừng ở việc cấp phép mà phải gắn với hậu kiểm, giám sát thực chất quá trình sản xuất. Mã số vùng trồng cần được xem là công cụ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và xác định trách nhiệm của từng chủ thể.

Cùng với trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng, người trồng sầu riêng cần được hướng dẫn cụ thể về lựa chọn vật tư, sử dụng phân bón đúng liều lượng, thuốc bảo vệ thực vật đúng danh mục và bảo đảm thời gian cách ly. Việc áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), tăng sử dụng phân hữu cơ và ghi chép nhật ký canh tác cần trở thành yêu cầu thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện khi có đoàn kiểm tra.

Chuyển đổi xanh là phải thay đổi tư duy từ sản xuất.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng là tình trạng một bộ phận nông dân khai thác cây quá mức, để quá nhiều trái khiến cây suy kiệt, đồng thời sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chưa phù hợp. Khi chất lượng không ổn định, tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn giảm, người trồng có thể phải đối mặt với giá thu mua thấp hơn, thậm chí khó tiêu thụ nếu lô hàng không đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Vì vậy, doanh nghiệp cần duy trì liên kết với hợp tác xã, nhà vườn, thống nhất quy trình sản xuất, kế hoạch sản lượng và lịch thu hoạch; đồng thời kiểm soát nguồn nguyên liệu trước khi đưa vào đóng gói. Khi phát hiện vi phạm, cần truy xuất đến đúng chủ thể, xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm, không để sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục lưu thông hoặc xuất khẩu.

Về lâu dài, phát triển bền vững ngành sầu riêng không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay nhu cầu thị trường. Điều quan trọng hơn là xây dựng phương thức sản xuất có kiểm soát, trong đó cơ quan quản lý giám sát xuyên suốt, doanh nghiệp duy trì liên kết và người nông dân được hỗ trợ thực hiện đúng quy trình. Chuyển đổi xanh không chỉ là giảm sử dụng hóa chất hay đưa công nghệ vào sản xuất, mà còn là thay đổi tư duy từ sản xuất bằng mọi giá sang sản xuất có trách nhiệm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường đất, nước và lợi ích lâu dài của người trồng.