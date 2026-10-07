'Không thể cưỡng lại' sức hút của 'Solo Leveling'

Vào ngày 7/10, Netflix xác nhận rằng, Han So Hee, Kang Yoo Seok và Sung Joon sẽ tham gia loạt phim cùng nam chính Byun Woo Seok, trong khi Lee Sung Min và Rain (Jung Ji Hoon) sẽ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Byun Woo Seok vào vai Sung Jin Woo, một thợ săn đã vươn mình từ hạng E trở thành thợ săn mạnh nhất.

Han So Hee đảm nhận vai Cha Hae In, thợ săn hạng S thứ chín của Hàn Quốc và cũng là nữ thợ săn hạng S duy nhất. Từng thể hiện kỹ năng hành động ấn tượng trong các tác phẩm như My Name và Gyeongseong Creature của Netflix, Han So Hee sẽ hóa thân thành một nữ chiến binh sử dụng trường kiếm.

Kang Yoo Seok vào vai Yoo Jin Ho, con trai thứ của tập đoàn Yoojin, còn Sung Joon đảm nhận vai Woo Jin Chul, một thợ săn hạng A kiêm trưởng bộ phận giám sát thuộc Hiệp hội Thợ săn.

Trong các vai khách mời đặc biệt, Lee Sung Min vào vai Go Gun Hee, Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn, và Rain vào vai Baek Yoon Ho, thủ lĩnh của Bang hội Baekho.

Solo Leveling được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng (web novel) nổi tiếng cùng tên. Tác phẩm đã phát triển thành một thương hiệu toàn cầu bao gồm webtoon, phim hoạt hình và trò chơi điện tử. Phim kể về hành trình của Sung Jin-woo, một thợ săn cấp E từng bị coi là yếu nhất, người đã đánh thức sức mạnh và trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sống sót qua một biến cố nguy hiểm đến tính mạng.

Đạo diễn Han Dong Wook, người từng giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" (hạng mục truyền hình) tại "Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60" với tác phẩm The Worst of Evil, sẽ đồng đạo diễn loạt phim này. Phim do Sanai Pictures và Kakao Entertainment phối hợp sản xuất.