Tại diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề "Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững" ngày 25/11, TS. Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2026 dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam tăng 9,1%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,5%, khu vực dịch vụ tăng 9,5%. Mức tăng trưởng của khu vực công nghiệp và xây dựng được cải thiện so với mức 8,7% trước đó, phản ánh sự chuyển biến trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, logistics và công nghệ.

Một số lĩnh vực đạt tốc độ tăng trưởng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, điều hòa tăng 10,6%; xây dựng tăng 12%; vận tải và kho bãi tăng 11%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 9,23%.

"Những kết quả trên đến từ sự phối hợp giữa nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, chính sách tài khóa và tiền tệ được điều hành hài hòa, góp phần kiểm soát lạm phát ở mức 4,52% trong bối cảnh giá năng lượng tăng và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được triển khai song song với việc bảo đảm các cân đối lớn về thu, chi ngân sách, cán cân thanh toán, năng lượng, vốn và tiền tệ," ông Nam chia sẻ tại diễn đàn do Báo Nhân Dân tổ chức.

Toàn cảnh phiên thảo luận "Từ nhu cầu đến thực tế đầu tư". Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Bên cạnh những kết quả đạt được, TS. Nguyễn Hải Nam cho rằng Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng cải thiện năng suất lao động và mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Tỷ lệ đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế cần được nâng từ khoảng 48% năm 2025 lên mức mục tiêu 55%.

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cũng cần được cải thiện, với mục tiêu giảm hệ số ICOR từ 6,4 xuống 4,8. Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, pháp lý đất đai, nâng cao chất lượng dự án, tránh đầu tư dàn trải và ưu tiên những dự án có tính liên kết chuỗi cao.

Một vấn đề khác được vị đại biểu Quốc hội đặt ra là phát triển thị trường vốn, kết nối và đa dạng hóa các kênh dẫn vốn nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng.

Trong bối cảnh tỷ lệ tín dụng trên GDP ở mức cao, nhu cầu vốn lớn và dài hạn cho các dự án hạ tầng, năng lượng, công nghệ và sản xuất quy mô lớn đã tạo áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong năm 2026.

Theo đó, bên cạnh các kênh huy động vốn hiện hữu như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu, Việt Nam cần phát triển thêm các sản phẩm như trái phiếu dự án, trái phiếu xanh, trái phiếu địa phương và các công cụ tài chính khác.

Về dài hạn, nền kinh tế cần chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ kỹ thuật cao và khả năng làm chủ công nghệ. Việc phát triển công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, tự động hóa, đồng thời tăng đầu tư cho AI, nghiên cứu và phát triển sẽ góp phần giúp Việt Nam tránh nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Tín dụng ngân hàng cung ứng hơn 50% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế

Cùng quan điểm về yêu cầu đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, kiêm giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, con số 38,5 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030 chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Theo ước tính của ông Lực, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 4 - 5 tỷ USD cho chuyển đổi năng lượng và một lượng vốn tương đương để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nếu tính thêm khoản dự phòng từ 5 - 10%, tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế sẽ còn lớn hơn.

Xét về cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, nguồn vốn khu vực Nhà nước hiện chiếm khoảng 28 - 29%, khu vực tư nhân trong nước chiếm 54 - 55% và khu vực nước ngoài chiếm 16 - 17%.

Tuy nhiên, xét theo các kênh dẫn vốn, tính toán của nhóm nghiên cứu BIDV cho thấy trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50 - 52% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu chỉ đóng góp 3 - 4%, trái phiếu doanh nghiệp đóng góp 10 - 11% và trái phiếu Chính phủ đóng góp khoảng 10%.

"Như vậy, thị trường vốn mới cung ứng khoảng 23 - 24% tổng nguồn vốn cho nền kinh tế, chưa bằng một nửa so với kênh tín dụng ngân hàng," ông Lực nhận định.

Sự mất cân đối giữa các kênh dẫn vốn đặt ra yêu cầu phát triển nhanh, mạnh và bền vững thị trường vốn, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, Việt Nam cần triển khai đồng bộ các đề án cải cách thị trường tài chính, phát triển hệ thống ngân hàng đến năm 2030, gắn với xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển thị trường carbon.

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, kiêm giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Một trong những giải pháp được TS. Cấn Văn Lực đề xuất là phát triển hệ thống các quỹ đầu tư. So với các quốc gia trong khu vực ASEAN, thị trường quỹ đầu tư của Việt Nam còn hạn chế cả về quy mô tài sản quản lý và khả năng huy động vốn.

Do đó, việc xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường quỹ đầu tư sẽ góp phần phát huy vai trò của kênh cung ứng vốn trung và dài hạn này, qua đó giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh quy mô nguồn vốn, vị chuyên gia cũng lưu ý đến chất lượng và tác động của hoạt động đầu tư. Theo ông, đầu tư tác động (impact investment) không chỉ hướng đến hiệu quả tài chính mà còn cần đánh giá toàn diện trên ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường, qua đó nâng cao tính trách nhiệm trong đầu tư.

Trong đó, tài chính bền vững có phạm vi rộng hơn tài chính xanh hay tài chính khí hậu, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Ngân hàng mở rộng huy động vốn quốc tế

Từ góc độ ngân hàng thương mại, TS Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chỉ ra một trong những hạn chế của hệ thống ngân hàng hiện nay là nguồn vốn huy động từ dân cư và doanh nghiệp chủ yếu có kỳ hạn ngắn, trong khi nhu cầu vốn phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phần lớn cần nguồn tài trợ trung và dài hạn.

Theo bà Hà, sự chênh lệch về kỳ hạn đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng thương mại trong việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động, đặc biệt là khai thác nguồn lực từ các định chế tài chính quốc tế.

Dẫn chứng từ thực tế tại SHB, bà Hà cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, ngân hàng đã huy động khoảng 1,5 tỷ USD từ các ngân hàng, quỹ đầu tư và định chế tài chính tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và một số thị trường châu Á.

Bên cạnh nguồn vốn thương mại, việc tham gia các chương trình sử dụng vốn ODA cũng là một phương thức để ngân hàng tiếp nhận và chuyển hóa nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế trong nước. SHB hiện tham gia khoảng 30 dự án, chương trình với quy mô vốn khoảng 2,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo bà Ngô Thu Hà, vấn đề đặt ra không chỉ là khả năng huy động vốn mà còn là cách thức phân bổ nguồn lực để bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục tiêu, có hiệu quả và đóng góp thực chất vào sự phát triển của nền kinh tế.

Các lĩnh vực được ưu tiên tài trợ gồm hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là những lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn phục vụ đầu tư và phát triển dài hạn.

Một hướng tiếp cận được Tổng giám đốc SHB đề cập là chuyển từ tài trợ cho từng doanh nghiệp riêng lẻ sang cung cấp các giải pháp tài chính theo chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị. Theo đó, nguồn vốn và các dịch vụ tài chính không chỉ được cung ứng cho doanh nghiệp trung tâm mà còn mở rộng đến các nhà cung ứng và doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái.

Thông qua việc kết hợp cấp tín dụng với bảo lãnh, tài trợ thương mại, thanh toán và các công cụ tài chính khác, phương thức này hướng tới tối ưu hóa chi phí tài chính cho toàn bộ chuỗi giá trị.

Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), bà Hà cho rằng việc cung ứng vốn cần đi cùng với tư vấn quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính. Bởi bên cạnh nguồn cung vốn, năng lực tài chính và chất lượng quản trị của doanh nghiệp cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn lực.

Việc cải thiện các năng lực này sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của ngân hàng trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, đa dạng hóa các kênh huy động vốn

Trước những chia sẻ về vai trò của hệ thống ngân hàng và yêu cầu phát triển thị trường vốn, TS. Nguyễn Hải Nam cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 38% GDP.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm gần 14% và vốn khu vực tư nhân trong nước chiếm khoảng 56%. Cơ cấu này cho thấy vai trò lớn của khu vực tư nhân trong cung ứng nguồn lực cho nền kinh tế.

Đối với nguồn vốn Nhà nước, bên cạnh tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên và đẩy mạnh phát hành trái phiếu Chính phủ, ông Nam cho rằng cần mở rộng khả năng huy động vốn ODA, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp Nhà nước.

Đối với nguồn vốn FDI, kết quả giải ngân năm 2025 đạt 27,6 tỷ USD và trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 24 tỷ USD, trong khi vốn đăng ký đạt gần 55 tỷ USD. Theo TS. Nguyễn Hải Nam, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào sự ổn định chính trị và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Với khu vực tư nhân, để đáp ứng nhu cầu vốn lớn, Việt Nam cần có những chính sách đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Bên cạnh tín dụng ngân hàng, ông Nam đề xuất tăng cường huy động nguồn lực thông qua thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), vay vốn quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, khu vực tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế.

Hiện quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt khoảng 82% GDP và vẫn còn dư địa phát triển. Ngành quản lý quỹ thời gian qua cũng có tốc độ tăng trưởng tích cực, với quy mô tài sản quản lý tăng gấp 2 - 3 lần.

TS. Nguyễn Hải Nam đề xuất nghiên cứu các chính sách ưu đãi thuế phù hợp đối với ngành quản lý quỹ nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư chuyên nghiệp, nâng cao tính ổn định của thị trường chứng khoán và khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Trong quá trình huy động nguồn lực, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, sử dụng vốn đầu tư công làm “vốn mồi” để dẫn dắt, thu hút đầu tư vào các dự án có tính lan tỏa cao. Trong khi đó, khu vực tư nhân là động lực đầu tư chính, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường nội địa.

Để tiếp cận các dòng vốn quốc tế, bản thân doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

TS. Nguyễn Hải Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Từ góc độ doanh nghiệp, TS. Nguyễn Hải Nam đề xuất thực hiện bốn chuyển dịch chiến lược:

Thứ nhất, doanh nghiệp cần chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng vốn và năng lực đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, doanh nghiệp cần chuyển từ mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn sang tạo lập giá trị bền vững thông qua thực thi ESG, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và các tiêu chuẩn carbon quốc tế.

Thứ ba, doanh nghiệp cần cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, đa dạng hóa các hình thức huy động thông qua trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu xanh và các quỹ đầu tư.

Thứ tư, doanh nghiệp cần chủ động đón đầu các động lực tăng trưởng mới, tham gia phát triển hạ tầng giao thông, logistics, đô thị và nhà ở xã hội theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời, doanh nghiệp có thể khai thác tiềm năng của nền kinh tế bạc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và nhà ở của người cao tuổi.