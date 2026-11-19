Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị sơ kết công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu, thoát nước năm 2026.

Chiều 19/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu, thoát nước năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Từ đầu năm 2026, đặc biệt là sau đợt phát động ra quân toàn tỉnh từ ngày 21/9, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và khơi thông dòng chảy đã được các cấp, ngành và đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Đến nay, 166/166 xã, phường đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Nhiều địa phương đã duy trì theo định kỳ công tác vệ sinh môi trường.

Riêng đợt ra quân từ ngày 21/9, toàn tỉnh huy động hơn 83.800 lượt người tham gia, vệ sinh gần 1.719 km đường, khơi thông hơn 509 km cống, rãnh. Các công ty khai thác công trình thủy lợi phối hợp với địa phương phát quang, xử lý ách tắc khoảng 290 km kênh tiêu.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Một số địa phương có chuyển biến rõ nét trong công tác thu gom, xử lý rác thải như các xã: Thanh Kỳ, Tân Ninh, Hoằng Hóa...

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, bất cập, nhất là những tồn tại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Từ đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Thạch Lập tham gia ý kiến tại hội nghị.

Nhiều ý kiến cho rằng, công tác vệ sinh môi trường ở một số địa phương vẫn chưa thực sự bền vững. Còn 7 xã chưa có đơn vị thu gom và cơ sở xử lý rác thải tập trung. Tình trạng đổ thải không đúng quy định, rác tồn đọng, ô nhiễm tại các công trình xây dựng vẫn xảy ra.

Một số tuyến cống, rãnh, kênh tiêu còn bồi lắng, xuống cấp, nguy cơ ngập úng chưa được khắc phục triệt để...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền cơ sở, công ty khai thác công trình thủy lợi, doanh nghiệp dịch vụ môi trường, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và đặc biệt là đông đảo Nhân dân trong tỉnh trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu thoát nước năm 2026.

Đồng chí khẳng định: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu, thoát nước là công việc thường xuyên của chính quyền và cộng đồng, không thể chỉ làm khi phát động phong trào hoặc khi có đoàn kiểm tra. Việc thuộc thẩm quyền cấp xã, địa phương phải chủ động giải quyết, sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp xử lý những vấn đề liên ngành, liên địa bàn và tham mưu những việc vượt thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo phân công rõ đơn vị, cá nhân phụ trách từng thôn, tổ dân phố, tuyến đường, khu vực công cộng, trường học, chợ, khu vực giáp ranh. Tổ chức duy trì ngày tổng vệ sinh hằng tuần theo chỉ đạo của tỉnh và xử lý rác, điểm mất vệ sinh, cống rãnh ách tắc ngay khi phát sinh, không chờ ngày ra quân.

UBND các xã, phường cần khẩn trương xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn năm 2027, trước mắt tập trung bảo đảm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027. Phải đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải liên tục, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, các địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra, thu dọn rác, bèo, vật cản, nạo vét các đoạn bồi lắng, xử lý đúng tính chất từng điểm ngập úng thuộc trách nhiệm duy tu, quản lý, tuyệt đối không để ách tắc kéo dài vì không rõ đầu mối.

Các sở, ngành, địa phương, nhất là Sở Xây dựng tập trung chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng và các khu vực thường xảy ra vi phạm. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức rà soát, xử lý các điểm ngập úng còn tồn tại.

Nhấn mạnh, thước đo cuối cùng là môi trường sống của Nhân dân như thế nào, khu dân cư có sạch hơn, rác có được thu gom ổn định hơn, cống rãnh có thông thoáng hơn, các điểm ngập có giảm hay không và người dân có thấy rõ chuyển biến hay không, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị sau hội nghị này mỗi nhiệm vụ phải được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả, rõ kiểm tra và có một đầu mối theo dõi xuyên suốt...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và bảo đảm tiêu, thoát nước năm 2026.