Không thấy 'Bukang-i' thì đã có 'báu vật mới của gia đình gấu trúc Bao'

Bé gấu trúc nhỏ nhất, chào đời vào tháng Sáu vừa qua, ‘Shubao’ của gia đình gấu trúc khổng lồ 'Bao' 5 thành viên sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng vào cuối tháng này (30/10). Cặp gấu trúc sinh đôi Ruibao và Huibao, những chú gấu trúc dự kiến ​​sẽ được đưa về Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trước công chúng cho đến ngày 11/12. Nhờ đó, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng cả năm thành viên trong gia đình gấu trúc cùng một lúc cho đến cuối năm nay.

Shubao, cái tên mang ý nghĩa “báu vật rạng rỡ như ánh bình minh” là một 'bé gái' chào đời ngày 3/6, con của gấu mẹ Ai Bao và gấu cha Le Bao. Cô bé là em gái của Fu Bao cùng cặp song sinh Ruibao và Huibao.

Shubao từng chỉ nặng 171g khi mới chào đời, nay đã đạt cân nặng hơn 9kg khi sắp tròn năm tháng tuổi. Theo thông tin từ Everland, Shubao đang phát triển khỏe mạnh. Công viên dự kiến ​​sẽ dần tăng thời gian cho phép công chúng tham quan cũng như số lượng khách tham quan, nhằm đảm bảo bé gấu trúc nhỏ có thể gặp gỡ mọi người trong một môi trường ổn định. Gần đây, Shubao đã bắt đầu khám phá khu vực ngoài trời cùng mẹ là Ai Bao, đây là một phần trong quá trình làm quen với môi trường sống mới.

Người chăm sóc Kang Cheol-won, người được yêu mến gọi là "Ông nội Gấu trúc" chia sẻ: "Tôi hy vọng mọi người sẽ cổ vũ cho Shubao khi bé tiếp tục khám phá thế giới xung quanh, trong khi vẫn luôn nhận được sự che chở từ mẹ Ai Bao".

Trong khi đó, cặp gấu trúc sinh đôi Rui Bao và Hui Bao, những chú gấu trúc dự kiến được đưa về Trung Quốc, sẽ bắt đầu quy trình kiểm dịch từ ngày 13 tháng tới. Hoạt động cho công chúng tham quan hai chú gấu này sẽ kết thúc vào ngày 11/12.

Theo các thỏa thuận quốc tế, những chú gấu trúc sinh ra ở nước ngoài phải trở về Trung Quốc trước khi tròn bốn tuổi, độ tuổi lý tưởng nhất cho việc sinh sản. Vì vậy, từ ngày 30 tháng này đến ngày 11/12, khách tham quan "Thế giới Gấu trúc" (Panda World) tại Everland sẽ có cơ hội gặp gỡ cả năm thành viên trong gia đình gấu trúc: Cặp bố mẹ Le Bao và Ai Bao, cặp song sinh Rui Bao và Hui Bao, cùng thành viên nhỏ tuổi nhất là Shubao.