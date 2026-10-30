Không tạo áp lực cho học sinh

Tiết học trải nghiệm tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Minh Xuân được tổ chức trên nhu cầu đăng ký của học sinh.

Không để “tự nguyện” trở thành áp lực

Theo Quyết định số 56/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 1/6/2026 đã phân định trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm của ngành Giáo dục, chính quyền cấp xã và các cơ sở giáo dục; đồng thời quy định việc tổ chức, quản lý kinh phí, kiểm tra và xử lý vi phạm. Điểm đáng chú ý là trách nhiệm quản lý được đưa gần hơn tới cơ sở. UBND xã, phường có trách nhiệm nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, vi phạm trên địa bàn. Các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện.

Tại trường THCS Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1, việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập được xác định rõ ngay từ đầu năm học. Kinh phí chi trả cho giáo viên ôn luyện được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, không thu tiền của phụ huynh. Cô giáo Đặng Thùy Linh, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, phường Hà Giang 1 cho biết: “Nhà trường xác định mọi hoạt động giáo dục phải đúng quy định, công khai, minh bạch. Trường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 được tuyển chọn vào các đội tuyển; tổ chức ôn thi chuyển cấp cho học sinh lớp 9 có nhu cầu và tự nguyện đăng ký theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các câu lạc bộ học thuật, STEM, năng lực số, tiếng Anh, kỹ năng sống được tổ chức vào buổi 2, không thu phí. Học sinh tham gia trên cơ sở năng lực, sở thích và nhu cầu đăng ký thực tế. Nhà trường không để việc tổ chức các hoạt động giáo dục tạo ra áp lực đối với học sinh và phụ huynh học sinh”.

Tăng cường quản lý

Đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, yêu cầu về điều kiện hoạt động, giấy phép đăng ký và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền cũng được đặt ra. Đáng chú ý, giáo viên đang trực tiếp dạy học sinh tại trường không được tổ chức dạy thêm chính những học sinh mình đang được phân công giảng dạy tại các trung tâm.

Đồng chí Vũ Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Xuân cho biết: “Địa phương xác định quản lý dạy thêm, học thêm là một trong những nội dung được chú trọng. UBND phường đã chỉ đạo, quán triệt các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường và đội ngũ giáo viên trong tổ chức dạy thêm, học thêm; đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện đúng quy định. Phường thành lập đoàn kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kịp thời chấn chỉnh vi phạm”.

Đồng chí Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Sở Giáo dục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm trong dạy thêm, học thêm. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, giáo viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định. Qua đó, bảo đảm việc dạy thêm, học thêm và các hoạt động ngoại khóa xuất phát từ nhu cầu thực sự của người học, không bị lợi dụng để tạo áp lực hoặc phát sinh các khoản thu trái quy định”.

Trong bối cảnh ngành Giáo dục hướng tới giảm áp lực học tập, tăng cường kỷ cương và đổi mới quản trị nhà trường, việc kiểm soát hoạt động dạy thêm, học thêm không chỉ nhằm chấn chỉnh vi phạm, mà còn bảo vệ quyền học tập và lựa chọn của mỗi học sinh. Khi nhà trường công khai, giáo viên thực hiện đúng trách nhiệm, phụ huynh được cung cấp đầy đủ thông tin và chính quyền tăng cường giám sát, hoạt động dạy thêm mới thực sự hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người học.