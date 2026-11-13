Không sử dụng điểm cộng quy đổi từ IELTS, chứng chỉ, thành tích trong tuyển sinh từ năm 2028

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Nội dung về sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh nói trên quy định tại Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ ban hành quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học doBộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 13/11.

Cụ thể, về điểm cộng, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng mức điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và cơ sở đào tạo phải giải trình việc sử dụng.

Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng quy đổi trong tuyển sinh.

Trước đó, việc “siết” điểm cộng, không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung trong tuyển sinh đại học những năm tới đây đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin làm rõ. Theo Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo, điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng, thể hiện ở một số khía cạnh. Thứ nhất, cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Thứ hai, cùng một loại chứng chỉ nhưng mức quy đổi, mức cộng và tổ hợp áp dụng khác nhau giữa các trường. Thứ ba, một năng lực có thể được ghi nhận hai lần - vừa là thành phần điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm - làm sai lệch thứ tự thí sinh. Thứ tư, ở nhóm điểm cao, chỉ một phần điểm cộng nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trúng tuyển, dù chưa chứng minh được mức điểm đó phản ánh tốt hơn khả năng học tập của chương trình.