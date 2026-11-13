Không so sánh kết quả học tập của học sinh khuyết tật với học sinh khác

TS Đào Thị Thu Thủy, Giám đốc chương trình Giáo dục đặc biệt, Khoa Sư phạm Trường ĐH Thủ đô Hà Nội hướng dẫn các nhà trường triển khai nội dung chuyên môn. Ảnh: Lê Nguyễn

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, giáo dục khuyết tật, đặc biệt là giáo dục hòa nhập, là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của ngành Giáo dục trong bảo đảm quyền học tập và tạo cơ hội phát triển cho mọi trẻ em. Mỗi học sinh khuyết tật có đặc điểm, khả năng, nhu cầu và mức độ cần hỗ trợ khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức giáo dục không thể áp dụng máy móc, đồng loạt mà cần có sự thấu hiểu, điều chỉnh và hỗ trợ phù hợp với từng em.

Những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã quan tâm triển khai giáo dục hòa nhập; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều nỗ lực trong tiếp nhận, chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đặt ra những yêu cầu về cập nhật, vận dụng quy định; nhận diện đúng nhu cầu của học sinh; xác định mục tiêu, nội dung và biện pháp hỗ trợ phù hợp; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan. Đặc biệt, việc theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh cần được quan tâm trong suốt quá trình học tập.

Theo cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, Hà Nội hiện có 10.073 học sinh khuyết tật trong tổng số 2,34 triệu học sinh toàn thành phố.

Tiến sĩ Đào Thị Thu Thủy, Giám đốc chương trình Giáo dục đặc biệt, Khoa Sư phạm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã làm rõ nguyên tắc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân. Giáo viên cần tìm hiểu đặc điểm, khả năng, nhu cầu và những khó khăn cụ thể của từng học sinh để xác định mục tiêu, nội dung giáo dục, biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kế hoạch cần có tính khả thi, gắn với điều kiện thực tế của học sinh và nhà trường, đồng thời được theo dõi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Một nội dung được bà Đào Thị Thu Thủy lưu ý là việc đánh giá học sinh khuyết tật phải căn cứ vào kế hoạch giáo dục cá nhân, bảo đảm tính nhân văn, khách quan, tuyệt đối không so sánh kết quả của các em với học sinh khác.

Tùy dạng và mức độ khuyết tật, học sinh có thể được đánh giá như học sinh không khuyết tật hoặc được điều chỉnh yêu cầu đánh giá cho phù hợp. Điều quan trọng là ghi nhận sự tiến bộ của chính mỗi học sinh, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả đạt được so với yêu cầu chung.

Các quy định liên quan đến giáo dục học sinh khuyết tật cũng được cập nhật đến cán bộ, giáo viên, trong đó có Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 123/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026; Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22-9-2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới... Các nội dung này nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền bình đẳng, mở rộng cơ hội học tập và hòa nhập cho người khuyết tật.