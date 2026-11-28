Trong bài viết đăng trên trang MyJoyOnline ngày 27/11, chuyên gia công nghệ Sitsofe Mensah thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách IMANI Africa đã chia sẻ một tình huống trớ trêu liên quan đến hệ thống phạt nguội tại Ghana, quốc gia ở Tây Phi.

Sự việc xảy ra chiều ngày 24/11, camera giám sát giao thông ghi nhận một chiếc minivan kinh doanh vận tải chạy với tốc độ 85km/h trên tuyến đường giới hạn tốc độ 50km/h ở miền Bắc Ghana.

Vài giờ sau, đơn vị phụ trách giao thông đường bộ thuộc Cảnh sát Ghana (MTTD) gửi thông báo phạt 240 cedi (524.000 đồng) lỗi chạy quá tốc độ thông qua hệ thống xử lý vi phạm giao thông tự động TraffiTech-GH tới chủ xe.

Tuy nhiên, thay vì đến đúng chủ phương tiện, tin nhắn lại được gửi tới điện thoại của một người hoàn toàn không liên quan. Ông chưa từng sở hữu chiếc ô tô này, không điều khiển xe và cũng ở cách xa tuyến đường xảy ra vi phạm.

Hoang mang trước thông báo trên, người đàn ông nhấn vào đường dẫn đính kèm tin nhắn. Điều khiến ông bất ngờ hơn là hệ thống lập tức hiển thị hồ sơ vi phạm giao thông của một người hoàn toàn xa lạ mà không yêu cầu nhập mã PIN hay xác thực biển số xe.

Toàn bộ thông tin cá nhân của chủ phương tiện, bao gồm họ tên, biển số xe, số điện thoại và tọa độ địa điểm xảy ra vi phạm, đều xuất hiện trên màn hình điện thoại của người nhận nhầm thông báo.

Xe đăng ký mới vẫn bị sai lệch dữ liệu

Theo Sitsofe Mensah, chuyên gia công nghệ thuộc tổ chức nghiên cứu chính sách IMANI Africa, sai sót lần này đáng chú ý bởi chiếc xe vi phạm không phải phương tiện đã đăng ký từ nhiều năm trước.

Chiếc ô tô mang biển số kinh doanh vận tải được cấp tại vùng Greater Accra trong năm 2026, thời điểm Ghana đã áp dụng quy định bắt buộc sử dụng thẻ căn cước quốc gia khi thực hiện thủ tục đăng ký xe.

Theo quy định tại Ghana, chủ ô tô cá nhân phải gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu hành mỗi năm một lần, trong khi các phương tiện kinh doanh vận tải phải thực hiện thủ tục này định kỳ 6 tháng.

Trong mỗi lần kiểm định, chủ phương tiện phải nộp lệ phí và xuất trình thẻ căn cước quốc gia. Kể từ ngày 2/11/2026, quy định này còn được siết chặt bằng việc đối chiếu dữ liệu sinh trắc học trực tiếp.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Mensah, Cơ quan quản lý đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe Ghana (DVLA) vẫn để một số điện thoại chưa được xác thực xuất hiện trong hồ sơ đăng ký chiếc minivan.

Chuyên gia này cho rằng chỉ cần thực hiện thao tác xác thực số điện thoại bằng mã OTP trong vài giây ngay tại thời điểm đăng ký phương tiện, sai sót trên có thể đã được ngăn chặn.

Nhận nhầm phạt nguội, người dân phải tự đi khiếu nại

Đáng nói, ở cuối thông báo phạt nguội của hệ thống TraffiTech-GH có phần hướng dẫn người nhận thực hiện thủ tục khiếu nại nếu thông tin phương tiện không trùng khớp với thông tin của mình.

Theo quy định được ông Mensah dẫn lại, người vi phạm có 14 ngày để thanh toán khoản tiền phạt 240 cedi. Sau thời hạn này, khoản tiền phạt sẽ bị tính thêm phụ phí 1% mỗi ngày.

Để khiếu nại, người nhận thông báo phải nộp hồ sơ trực tuyến, đặt lịch làm việc tại đơn vị cảnh sát giao thông khu vực và tham gia phiên xét xử tại tòa án.

Như vậy, chỉ vì sai sót trong cơ sở dữ liệu phương tiện, một người không liên quan đến hành vi vi phạm có thể phải mất nhiều ngày để thực hiện các thủ tục giải quyết.

Trong khi đó, chủ thực sự của chiếc ô tô lại chưa nhận được thông báo phạt nguội, có nguy cơ bị hạn chế thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện sau ngày 9/12 mà không hay biết.

Nguy cơ phạt nguội nhầm người từ việc tái sử dụng số điện thoại

Theo ông Mensah, ngay cả khi số điện thoại được xác thực chính xác tại thời điểm đăng ký phương tiện, dữ liệu này vẫn có thể trở nên lỗi thời sau một thời gian sử dụng.

Tại Ghana, các nhà mạng thường thu hồi những SIM không hoạt động trong vòng 6 tháng và cấp lại số điện thoại đó cho thuê bao mới.

Nếu chủ ô tô thay đổi số điện thoại hoặc ngừng sử dụng SIM đã đăng ký với cơ quan quản lý phương tiện mà không cập nhật thông tin, người sử dụng số điện thoại mới có thể nhận được thông báo vi phạm giao thông của chủ xe cũ.

Để khắc phục tình trạng này, ông Mensah đề xuất cơ quan quản lý phương tiện định kỳ xác thực lại thông tin thuê bao, đồng thời kết nối cơ sở dữ liệu đăng ký SIM với cơ sở dữ liệu căn cước quốc gia để đối chiếu trước khi gửi thông báo phạt nguội.

Bên cạnh đó, hệ thống tra cứu vi phạm giao thông cần bổ sung bước xác thực bằng biển số xe hoặc thông tin căn cước, thay vì cho phép người nhận tin nhắn truy cập trực tiếp vào hồ sơ vi phạm.

Theo chuyên gia này, việc nâng cao độ chính xác của camera giám sát giao thông cần đi đôi với việc bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và bảo mật của cơ sở dữ liệu phương tiện. Nếu dữ liệu đầu vào sai lệch, công nghệ tự động hóa càng phát triển thì những sai sót càng có thể được chuyển đến người dân nhanh hơn.

Theo MyJoyOnline