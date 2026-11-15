Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thua tan nát trước Đan Mạch

Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều mặc áo số 7 ra sân để tri ân Cristiano Ronaldo

Phút thứ 7 của trận đấu, CĐV đồng loạt vỗ tay khi hình ảnh Cristiano Ronaldo sáng trên màn hình

Cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng

Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp một khi Đan Mạch được hưởng phạt đền, sau tình huống Ruben Dias để bóng chạm tay trong vòng cấm

Từ khoảng cách 11m, Hojbjerg mở tỷ số cho đội khách

Sang hiệp hai, Hojlund dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt

Phút 57, lại là Hojlund xử lý cực hay với pha kết thúc chân phải ghi bàn thứ 3 cho Đan Mạch

Chưa dừng lại, trung vệ Anderson dâng cao tấn công nâng tỷ số lên 4-0

Cuối trận, Bernardo Silva gỡ lại một bàn danh dự cho chủ nhà

Trận đấu thất vọng của Bruno Fernandes cùng các đồng đội

Hojlund tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Đan Mạch

Nguồn ảnh: Uefa, BR Football