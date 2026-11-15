Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thua tan nát trước Đan Mạch

Các cầu thủ Bồ Đào Nha đều mặc áo số 7 ra sân để tri ân Cristiano Ronaldo
Phút thứ 7 của trận đấu, CĐV đồng loạt vỗ tay khi hình ảnh Cristiano Ronaldo sáng trên màn hình
Cục diện trên sân diễn ra khá cân bằng
Bước ngoặt xảy ra cuối hiệp một khi Đan Mạch được hưởng phạt đền, sau tình huống Ruben Dias để bóng chạm tay trong vòng cấm
Từ khoảng cách 11m, Hojbjerg mở tỷ số cho đội khách
Sang hiệp hai, Hojlund dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt
Phút 57, lại là Hojlund xử lý cực hay với pha kết thúc chân phải ghi bàn thứ 3 cho Đan Mạch
Chưa dừng lại, trung vệ Anderson dâng cao tấn công nâng tỷ số lên 4-0
Cuối trận, Bernardo Silva gỡ lại một bàn danh dự cho chủ nhà
Trận đấu thất vọng của Bruno Fernandes cùng các đồng đội
Hojlund tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của Đan Mạch
Nguồn ảnh: Uefa, BR Football