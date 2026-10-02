Không quay lại “vạch xuất phát”, sách giáo khoa mới sẽ thay đổi thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ động tổ chức rà soát chương trình giáo dục phổ thông; thành lập các nhóm nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng có liên quan.

Theo Bộ GD&ĐT, SGK mới sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến. Ảnh minh họa: M.T

Hiện Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Bộ chưa công bố chi tiết nội dung chỉnh sửa, song nhấn mạnh cả chương trình và SGK sẽ không theo hướng xây dựng lại từ đầu, mà kế thừa, cập nhật, bổ sung trên nền tảng hiện có.

Cách tiếp cận này vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới, cập nhật nội dung cần thiết, vừa giữ được tính ổn định, liên tục của quá trình dạy học, hạn chế xáo trộn với trường, giáo viên, học sinh và gia đình.

Theo Bộ GD&ĐT, SGK mới sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung, cập nhật nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các danh nhân.

Ngoài ra, sách được xây dựng theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế, giảm nội dung trùng lặp, nặng lý thuyết, không cần thiết hoặc quá chuyên sâu.

Bộ cho biết, quá trình này cũng sẽ rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền SGK. Các khâu rà soát, hoàn thiện được thực hiện cầu thị, thực chất, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy.

Việc hoàn thiện chương trình và SGK sẽ được thực hiện theo lộ trình, có bước đi phù hợp, bảo đảm đủ thời gian để tổ chức biên soạn, thẩm định, hoàn thiện, chuẩn bị các điều kiện triển khai và hướng dẫn đội ngũ giáo viên để sử dụng thống nhất từ năm học 2028-2029.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách; nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng phù hợp với điều kiện thực tế.