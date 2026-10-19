Không quân Ukraine được tăng cường hàng loạt tiêm kích F-16 giữa tình hình nóng

Chính quyền Bỉ cho biết, họ dự định chuyển giao thêm 10 tiêm kích F-16 Fighting Falcon cho Không quân Ukraine trước khi kết thúc năm 2026, đây rõ ràng là một món quà rất có ý nghĩa với Kyiv.

Theo phóng viên của Đài phát thanh Liberty, Thủ tướng Bỉ - ông Bart de Wever đã đưa ra tuyên bố về việc đẩy nhanh chuyển giao tiêm kích F-16 sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.

"Bỉ sẽ giao 10 tiêm kích F-16 trong năm nay, tiến độ có bị chậm trễ một chút, nhưng không phải do lỗi của chúng tôi, mà chủ yếu nằm ở việc tiếp nhận máy bay F-35 bị trễ hẹn".

"Chúng tôi cần phải phải thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ của mình với NATO, vì vậy Bỉ cần phương tiện để thay thế. Hiện tại các tiêm kích F-35 đang bắt đầu đến, và điều này cho chúng tôi cơ hội để giao F-16 cho Ukraine nhanh hơn", ông de Wever cho biết.

Nhà lãnh đạo của Bỉ nhấn mạnh rằng ông hiểu rõ Ukraine đang rất cần chiến đấu cơ hiện đại, đặc biệt là để chống lại máy bay không người lái phản lực của Nga.

"Các máy bay không người lái phản lực Nga hiện đang sử dụng đã mang lại cho họ lợi thế trong cuộc chiến, và tiêm kích F-16 với khẩu pháo 20 mm là một trong số ít vũ khí có thể được sử dụng rộng rãi để phòng thủ chống lại chúng", Thủ tướng Bỉ giải thích.

Bên cạnh đó theo Thủ tướng de Wever, Ukraine cũng cần sự hỗ trợ trên không để bảo vệ việc xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, cũng như giữ gìn cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố.

Nhà lãnh đạo Bỉ cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Zelensky về khả năng đẩy nhanh việc cung cấp cũng như chuyển giao đạn pháo 20 mm do công ty FN Herstal của nước này sản xuất để trang bị cho tiêm kích F-16.

"Chúng tôi có thể giúp đỡ Ukraine nhiều hơn, chúng tôi có cơ hội đó. Đặc biệt, chúng tôi có thể hỗ trợ đắc lực về đạn pháo cỡ 20 mm cho tiêm kích F-16", Thủ tướng Bỉ nói thêm.

Cần nhắc lại hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ - ông Theo Francken thông báo rằng đến cuối năm 2026, họ sẽ chuyển giao 7 tiêm kích F-16 cho Ukraine, trong đó 3 chiếc còn khả năng chiến đấu và 4 chiếc để lấy phụ tùng.

Tuy vậy trong phát biểu vừa qua, Thủ tướng de Wever không nêu rõ trong số 10 tiêm kích F-16 đã hứa hẹn, bao nhiêu chiếc sẽ còn khả năng chiến đấu và bao nhiêu chiếc để lấy phụ tùng.

Vào tháng 5/2024, Bỉ cam kết sẽ chuyển giao tổng cộng 30 tiêm kích F-16 cho Ukraine trước năm 2028. Kế hoạch tổng thể đặt mục tiêu giao 53 chiếc F-16 vào cuối năm 2029.

Ban đầu dự kiến ​​Ukraine sẽ nhận được tiêm kích F-16 đầu tiên từ Bỉ vào năm 2024. Tuy nhiên mốc thời gian nói trên bị hoãn lại do sự chậm trễ trong việc giao nhận F-35, khi chúng dự kiến ​​sẽ thay thế F-16 trong Không quân Bỉ.

Đầu tháng 10/2026, có thông tin cho biết Bỉ sẽ cung cấp 3 tiêm kích F-16 cho Ukraine ngay sau khi ký kết thỏa thuận đảm bảo an ninh với Pháp, và hiện nay con số đã tăng lên 10 chiếc.