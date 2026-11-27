Ảnh minh họa

Trung tâm kiểm soát hoạt động trên không của Không quân Thái Lan phát hiện mục tiêu lúc 10h35 sáng 26-11 khi máy bay đang tiếp cận biên giới và hướng vào lãnh thổ Thái Lan.

Ngay lập tức, Không quân Thái Lan đã lệnh cho 2 tiêm kích F-16 cất cánh từ căn cứ Không đoàn 4 tại huyện Takhli, tỉnh Nakhon Sawan để thực hiện nhiệm vụ chặn, nhận dạng theo quy trình phòng không, nhằm bảo vệ chủ quyền và an toàn tính mạng, tài sản của người dân vùng biên.

Thông cáo của Văn phòng Người phát ngôn Không quân không cho biết máy bay lạ có xâm phạm không phận Thái Lan hay không và phi công F-16 có nhận dạng được mục tiêu hay không.

Không quân Thái Lan cho biết, lực lượng này giám sát không phận 24/24 giờ và sẵn sàng phản ứng tức thì trước các mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời sẽ thông báo diễn biến tiếp theo.

Theo The Nation