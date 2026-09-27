Không quân Nga yêu cầu tăng sản lượng tên lửa tầm xa R-37M lên 500 quả mỗi năm

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã yêu cầu các nhà sản xuất tăng sản lượng tên lửa không đối không tầm xa R-37M lên 500 quả mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.

Thông tin này được biết đến nhờ việc rò rỉ các tài liệu từ Nhà máy Cơ khí Quang học Azov (AOMZ), rơi vào tay các nhà phân tích của công ty tình báo tư nhân Dallas Analytics.

Tài liệu mà Dallas Analytics thu được bao gồm thư từ nội bộ, dữ liệu hợp đồng chính phủ và lịch trình hợp tác sản xuất của Công ty Cổ phần Nhà máy Cơ khí Quang học Azov trong giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2025.

Nhờ những tài liệu này, các nhà phân tích đã phát hiện ra việc AOMZ sản xuất một số linh kiện điện quan trọng cho tên lửa tầm xa R-37M gồm bộ chuyển mạch, bộ nguồn và bộ kích hoạt pin, bó dây cáp, bảng mạch lắp ráp và vỏ bọc.

"Danh sách này không phải là các bộ phận thay thế. Đây là toàn bộ kiến ​​trúc điện của tên lửa: phân phối điện, định tuyến tín hiệu và kích hoạt các pin chiến đấu, nếu thiếu chúng thì R-37M chỉ là một khối rỗng không hoạt động trên giá treo", các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

Vào tháng 3/2025, công ty tình báo tư nhân này được thông báo rằng lực lượng Không quân Vũ trụ Nga yêu cầu tăng cường cung cấp các sản phẩm có chứa linh kiện của nhà máy AOMZ bắt đầu từ năm 2026.

Nhà máy Cơ khí Quang học Azov khi đó được cho 72 giờ để trả lời liệu họ có thể cung cấp 500 bộ linh kiện điện tử và 1.000 vỏ bọc mỗi năm bắt đầu từ năm 2026 hay không.

Tên lửa dẫn đường tầm xa R-37 (K-37) được phát triển chủ yếu làm vũ khí chính cho chiến đấu cơ MiG-31 để thay thế loại R-33 ra đời từ lâu và đã lạc hậu.

Nhiệm vụ chính của tiêm kích MiG-31 là chống lại các máy bay mang tên lửa chiến lược, máy bay trinh sát và các điểm kiểm soát, cũng như đánh chặn tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Những yêu cầu nói trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế của tên lửa: nó có tầm phóng xa và đầu đạn mạnh mẽ để tiêu diệt hiệu quả các máy bay cỡ lớn và tên lửa hành trình, nhưng khả năng cơ động lại bị hạn chế.

Các cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp tục cho đến năm 1997. Sau khi Liên Xô tan rã, sự hợp tác với các doanh nghiệp Ukraine tham gia vào việc chế tạo hệ thống dẫn đường tên lửa đã bị gián đoạn.

Vì lý do này, người Nga đã quyết định phát triển một hệ thống dẫn đường chỉ sử dụng các linh kiện điện tử nội địa nhằm tránh phụ thuộc nhà cung cấp nước ngoài.

Tên lửa được cải tiến từ các linh kiện của Nga được đặt tên là R-37M (K-37M, hay sản phẩm 610M). Với tên gọi xuất khẩu RVV-BD (Sản phẩm 620), nó đã được trình diễn nhiều lần tại các triển lãm thiết bị quân sự.

Tên lửa dẫn đường K-37M lần đầu tiên được phóng từ máy bay MiG-31 vào năm 2011 và đi vào hoạt động từ năm 2014. Sau đó tên lửa R-37M cũng được tích hợp vào các máy bay Su-35S, Su-30SM2 và Su-57.

Theo tài liệu quảng cáo, tầm bắn tối đa của mẫu xuất khẩu RVV-BD vào bán cầu phía trước đối với "một số loại mục tiêu nhất định" là 200 km. Tầm bắn chính xác của R-37M chưa được biết, nhưng cự ly được công bố đạt tới 300 km.

Đồng thời tầm bắn hủy diệt tối đa đạt được trong trường hợp phóng từ độ cao lớn theo quỹ đạo đạn đạo chống lại các mục tiêu không thể cơ động linh hoạt.

Đầu đạn là loại nổ mảnh có sức công phá cao nặng 60 kg. Thiết bị nổ có hai cảm biến mục tiêu: radar chủ động không tiếp xúc và radar tiếp xúc.

Cải tiến quan trọng nhất so với phiên bản trước là việc sử dụng hệ thống điều khiển mới và đầu dò radar chủ động cải tiến 9B-1103M-350. Cự ly bắt mục tiêu của đầu dò với máy bay có diện tích phản xạ radar 5 m² vượt quá 40 km.