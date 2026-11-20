Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay vận tải quân sự An-12 đã rơi tại vùng Kemerovo, có tổng cộng 19 người trên chiếc phi cơ vào thời điểm xảy ra thảm kịch, bao gồm cả thành viên phi hành đoàn - tất cả đều đã thiệt mạng.

Giới chức quân sự đã làm rõ rằng sự cố kỹ thuật là nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn, có thể là do máy bay đã quá cũ, khi được sản xuất cách đây đã 50 năm.

Theo báo cáo ban đầu từ hiện trường, chiếc An-12 đang trên chuyến bay quá cảnh và đã rơi xuống một cánh đồng gần làng Yagunovo thuộc huyện Kemerovo, không xa thủ phủ khu vực, nhân chứng cho biết máy bay bốc cháy giữa không trung trước khi rơi.

Vụ tai nạn đã làm văng mảnh vỡ trên một khu vực rộng lớn, nhưng không có nhà dân hay thương vong nào được ghi nhận. Bên cạnh đó, không có hàng hóa nguy hiểm nào trên máy bay.

Trung tâm ứng phó khẩn cấp do Thống đốc vùng Kemerovo - ông Ilya Seredyuk dẫn đầu, cùng với các đơn vị thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp, cơ quan thực thi pháp luật và những nhà điều tra quân sự đến ngay hiện trường sau vụ tai nạn.

Không chỉ có vậy, một ủy ban đặc biệt từ Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã được cử đến hiện trường để xác định chính xác hoàn cảnh và nguyên nhân gây ra thảm họa nói trên.

Antonov An-12 (tên ký hiệu NATO: Cub) là loại máy bay vận tải hạng trung sử dụng 4 động cơ cánh quạt, nó là phiên bản quân sự của máy bay chở khách Antonov An-10.

Nguyên mẫu An-12 đầu tiên (số hiệu 7900101) được chế tạo tại Irkutsk thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào ngày 16/12/1957 với động cơ Kuznetsov NK-4, hơn 900 chiếc khác được trang bị động cơ AI-20K gồm cả phiên bản dân sự và quân sự.

Từ khi chính thức được giới thiệu vào năm 1959 cho đến khi kết thúc sản xuất vào năm 1973 tại Liên Xô, đã có tổng cộng 1.248 chiếc máy bay vận tải An-12 xuất xưởng.

Phiên bản An-12BP là máy bay vận tải và thả lính dù tiêu chuẩn của Không quân Liên Xô (VTA) trong giai đoạn 1959 - 1974. Có 25 chiếc An-12BK/PP/PPS (Cub-A/B/C/D) đã được sửa đổi thành máy bay tác chiến điện tử, phục vụ trong Không quân và Không quân Hải quân.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 100 chiếc An-12 vẫn được sử dụng trong lực lượng không quân của 9 quốc gia, gần 200 chiếc hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng. An-12 có một biến thể được sản xuất tại Trung Quốc bởi Công ty Shaanxi mang tên Yunshuji-8 (Y-8).

Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay vận tải An-12: Phi hành đoàn 5 người (2 phi công, thợ máy, sĩ quan dẫn đường và sĩ quan vô tuyến). Máy bay có chiều dài 33,1 m; sải cánh 38,0 m; chiều cao 10,53 m; trọng lượng rỗng 28.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 61.000 kg.

An-12 được trang bị 4 động cơ cánh quạt Progress AI-20L/M, công suất 4.000 mã lực (3.000 kW) mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 777 km/h, tốc độ hành trình 670 km/h, trần bay 10.200 m, tải trọng lớn nhất 20.000 kg (hoặc 90 lính dù), tầm bay với tải trọng tối đa đạt 3.600 km.

Trong điều kiện hình dạng, kích thước và chức năng, máy bay vận tải quân sự Antonov An-12 rất tương đồng với chiếc Lockheed C-130 Hercules của Mỹ.

Các máy bay An-12 của Quân đội Liên Xô còn được trang bị thêm 2 pháo NR-23 cỡ 23 mm ở đuôi để phòng thủ, tuy vậy nhiều chiếc trong Không quân Nga đã tháo bỏ vũ khí này.