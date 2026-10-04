Không quân Nga còn lại bao nhiêu oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 sẵn sàng chiến đấu?

Mới đây trong quá trình cất cánh từ căn cứ không quân Ukrainka thuộc vùng Amur của Liên bang Nga, một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear đã gặp nạn và bị rơi.

Nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn chưa được công bố, nhưng thông tin sơ bộ cho biết 3 động cơ trên chiếc máy bay ném bom đã gặp sự cố ngay sau khi cất cánh.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc vẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên giới truyền thông giả định chiếc Tu-95MS này đang di chuyển từ sân bay Ukrainka đến một căn cứ khác ở khu vực phía Tây hoặc Tây Bắc nước Nga.

Cũng có khả năng chuyến bay của chiếc Tu-95MS này diễn ra như một phần của cuộc tập trận, hoặc biểu dương lực lượng mà Nga đã tích cực tiến hành ngoài khơi bờ biển Nhật Bản và Thái Bình Dương trong thời gian gần đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, số phận của 7 thành viên phi hành đoàn chiếc Tu-95MS vẫn chưa được biết, nhưng một số nguồn tin và hình ảnh hiện trường đã nói về việc toàn bộ kíp chiến đấu thiệt mạng.

Theo thông báo, các phi công, hoa tiêu và nhân viên kỹ thuật đã cố gắng thoát khỏi máy bay bằng dù, nhưng dường như không kịp làm điều đó trước khi chiếc Tu-95 rơi.

Vụ tai nạn đối với máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga mới đây là rất đáng chú ý bởi vì lần gần nhất một oanh tạc cơ loại này gặp nạn là cách đây 11 năm, vào năm 2015.

Khi đó trong chuyến bay, 3 động cơ của chiếc Tu-95MS cũng bị hỏng, nhưng phi hành đoàn đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm, dẫn tới 5 trong số 7 thành viên kíp chiến đấu vẫn sống sót.

Nếu chúng ta tìm kiếm các trường hợp máy bay Tu-95 gặp nạn khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng thì lần cuối cùng điều này xảy ra là vào năm 1985, khi một chiếc Tu-95RC (phiên bản trinh sát) bị rơi ở biển.

Nguyên nhân của vụ tai nạn khi đó theo nhận định có khả năng là do sự cố hỏng hóc của một trong các động cơ, nhưng để “con quái vật” 4 động cơ này bị rơi có lẽ còn thêm những trục trặc khác.

Sau vụ rơi máy bay Tu-95MS lần này, điều quan trọng đó là phải xem xét là hiện còn bao nhiêu oanh tạc cơ chiến lược cánh quạt nói trên còn hoạt động trong Không quân Nga, vì dây chuyền sản xuất đã ngừng từ lâu và khả năng duy trì phi đội ngày càng giảm sút mỗi năm.

Ví dụ vào cuối tháng 8/2026, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã đưa ra số liệu ước tính 38 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-95MSM đang nằm trong đội hình sẵn sàng chiến đấu.

Sau đó vào ngày 28/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiếp tục phá hủy một chiếc Tu-95MS tại căn cứ không quân Engels bằng máy bay không người lái tấn công thuộc loại MICH 2000.

Và nếu tính thêm chiếc Tu-95MS mới bị rơi gần đây, tổng số oanh tạc cơ chiến lược loại này trong biên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ vào khoảng 36 chiếc, tuy nhiên cần lưu ý đây chỉ là con số trên giấy, hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu chiếc còn khả năng hoạt động đầy đủ