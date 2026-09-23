Không quân Mỹ đặt mục tiêu có ít nhất 500 UAV chiến đấu phối hợp vào năm 2032

Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết, lực lượng này đặt mục tiêu đưa vào biên chế ít nhất 500 máy bay chiến đấu phối hợp CCA vào năm 2032. Đây là bước tăng đáng kể so với kế hoạch mua hơn 150 chiếc CCA được công bố trước đó cho giai đoạn cuối thập niên này.

Ông Meink đưa ra thông tin trên tại Hội nghị Không quân, Vũ trụ và An ninh mạng năm 2026.

Theo kế hoạch mới, 2 mẫu CCA thuộc Giai đoạn 1 là máy bay chiến đấu phối hợp FQ-42 Vengeance của General Atomics và máy bay chiến đấu phối hợp FQ-44 Fury của Anduril sẽ được sản xuất hàng loạt.

Tên gọi Vengeance và Fury cũng được Không quân Mỹ chính thức xác nhận. Trong đó, FQ-42 trước đây từng được General Atomics gọi là Dark Merlin.

Không quân Mỹ từng đặt mục tiêu mua ít nhất 1.000 CCA trong toàn bộ chương trình. Sau đó, kế hoạch được thu hẹp xuống 100-150 chiếc trong giai đoạn đầu.

Đến tháng 6, lực lượng này cho biết, đã đặt hàng sản xuất FQ-42 và FQ-44, với mục tiêu có hơn 150 máy bay CCA vào cuối thập niên.

Ông Meink cho biết, mục tiêu 500 chiếc vào năm 2032 thậm chí có thể được vượt qua. Theo ông, CCA được phát triển theo hướng đơn giản, có thể sản xuất nhanh và chi phí thấp hơn máy bay chiến đấu có người lái.

Không quân Mỹ trước đây từng hướng tới mức giá 20 triệu USD cho mỗi CCA khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Song song với CCA, Không quân Mỹ cũng đặt mục tiêu có 500 máy bay không người lái mô-đun tập trung MMA vào năm 2032.

Chương trình này nhằm thay thế vai trò của máy bay không người lái MQ-9 Reaper trong các nhiệm vụ tấn công và tình báo, giám sát, trinh sát.

MMA được định hướng có giá thành thấp hơn đáng kể. Không quân Mỹ đặt mục tiêu 100 chiếc vào năm 2029 và 500 chiếc vào năm 2032, với chi phí mục tiêu 10 triệu USD mỗi chiếc.

Trong khi CCA tập trung vào các nhiệm vụ tương tự máy bay chiến đấu có người lái, MMA hướng tới khả năng tấn công tầm xa, tình báo, giám sát và trinh sát với chi phí thấp hơn.

Không quân Mỹ hiện cũng đang thử nghiệm cách triển khai, vận hành và hỗ trợ CCA. Các nguyên mẫu FQ-42 và FQ-44 đã tham gia những đợt thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Creech và Căn cứ Không quân Edwards.

Nếu kế hoạch hiện tại được thực hiện, đến năm 2032 Không quân Mỹ sẽ sở hữu một lực lượng máy bay không người lái có quy mô lớn hơn đáng kể, gồm cả CCA phục vụ tác chiến cùng máy bay có người lái và MMA đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công, trinh sát.